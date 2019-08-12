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蔡金強 奧陸之聲

投資策略

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三十年河東 三十年河西

【明報專訊】人有三衰六旺，國家也一樣，身為個人，有時只能保持平常心，冷靜對待，努力令自己成為相對的贏家，最少不是輸家。過去30年，世界享受了一段過去幾百年最和平的時期，幾乎沒有大規模的戰爭，全球化也令到世界各地變得更近，生產要素生產效率大幅改善，世界經濟一片繁榮，香港和中國更是這段時期的贏家，其他國家像美國、德國、英國、韓國、澳洲、新加坡……也幾乎都是贏家，當然特朗普不認為美國是贏家，因為他覺得其他人有飯吃就是吃了他家的東西。可是過去這二三十年也有輸家，典型的就是日本、台灣和歐洲的一些懶國。

去年，小金人寫過一篇文章關於全球政經，論點就是去年代表全球亂局的開始，未來五六年世界將一片大亂，反全球化、貧富懸殊和國家衝突將把世界帶入一個混亂、自私、歇斯底里的狀態。現在全球普遍貧富懸殊極大，社會底層的人將採取自毀機制，別跟他們講道理，他們要的就是「一鑊熟」。

套用在香港，是不是完全就是這樣？加上西方和台灣的誘發，更是極盡歇斯底里。所以這種狀態下，講道理等於廢話，你說警察暴力，難道警察要用愛心感化「暴徒」嗎？

日本否極泰來重拾光輝

三十年河東三十年河西，未來5年，將看到中國、德國、韓國、澳洲、新加坡這些地方的經濟將進入困頓階段，事實上是絕大部分國家的經濟將變得很艱難，反觀昔日被描繪成消失30年的日本將進入不錯的階段，日本成為各方拉攏對象，加上它的產品處於世界供應鏈條的最高端，溢價很高，競爭很少，政治也穩定，貨幣也堅挺，日本人的堅韌，隱忍為他們贏得再次光輝的機會，當然日本是無法成為世界最高級別玩家的，因為日本在軍事方面事實上被美國殖民，這也是美國對日本絕對放心的地方，好不好，看你自己介不介意，一個男主人，家裏住了另一個大男人，可豐衣足食。

政府談判 誰是對象？

說回香港，小金人覺得暴動在未來一兩個月將基本平息，不會完全平息，可現在中央政府已經定性這次暴動為「奪權亂港」，和平遊行沒人擋，可暴動你看看，肯定堅定執法，可能很多人批評政府，為何不談判，說真的，確實沒法談，如果暴動就要特首、警察一哥下台，就要政府道歉，就要政改，那不停暴動下去不就行了。大部分人反對的「送中」條例已死，你要糾結是已死還是撤回可以。

何况那些批評政府不談判的人有沒有想想，這次暴動的特色是沒有大台，沒人承認自己是大台，那問題是政府該跟誰談判？就算政府出了一個offer，讓步了，可黑衣人可以說這條款不代表我，我不滿意，繼續鬧下去，那政府又得再「加價」。當然民主鬥士會說，政府談判對象就是香港市民，come on，這也太給自己貼臉了吧！就算是第一二次的百萬人遊行，又怎麼代表其他600萬人，而這百萬反送中的人中，又怎麼確定有多少支持暴動？所以，談判也得有大台。這次暴動的特色是be water，好處是靈活，壞處是沒人認大台，政府跟誰談判？

國泰太古匯控勢遭中央打壓

對於股票策略，像前兩篇文章所述，小金人覺得香港經濟將進入極為困頓階段，整體經濟下滑應該堪比九七年，尤其是零售、交通、金融、租務，當然住宅市場也有負面影響。中央對這次「暴動」中有支持嫌疑的企業也肯定對有所動作，比如國泰（0293）、太古（0019）、匯豐（0005），所以香港本地股策略很簡單，整體很悲觀，公用股下跌空間有限，如煤氣（0003），領展（0823），可大部分其他股票尚未見底，而國泰、太古、匯豐這些尤甚。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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