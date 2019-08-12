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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：沽港交所增持現金

【明報專訊】特朗普前一周宣布9月1日對中國進口貨加徵新關稅，中國上周以人民幣跌破七算作為回應，美國財政部隨即將中國列為匯率操縱國來還擊，全球股市大跌，但美股表現最佳，三大主要指數均跌不足1%。上周五特朗普稱未準備與中國達成協議，美股先大跌1%後跌幅顯著收窄。世界格局正趨向「去全球化」，股市也出現類似情况。當宏觀局面極度不明朗，一方面大家都避險，湧向黃金和債券，但留在股市的資金則要選擇最安全的地方，毫無疑問就是美國。

如果中美雙方是理性的，會顧及企業利益和經濟增長，美國應不大可能真的向3000億美元中國貨品加徵10%關稅。事實上，上周很多報道均指美國企業對此叫苦連天，大家都無法在短短數星期內作出調整，勢將對企業採購和盈利帶來重大影響。但中美似乎正進入全面對抗，若雙方抱着敵對心態，而對付敵人又無可避免會有損傷，雙方未必會輕易讓步。

美股成資金避風港 跑贏全球

近日不少美國領先指標均顯示美國經濟正全方位明顯轉弱，若關稅帶來進一步打擊，衰退風險會大增。10年期債息跌穿1.7厘水平，也是作出相應的變化。

但即使如此，美股仍然拒絕回落，亞洲、歐洲以新興市場最差。以往在全球化格局之下，市場不用將地緣政治風險考慮太多，除非是有戰亂和政局不穩的地區。但中美全面脫鈎以至對抗，經濟格局、全球供應鏈、利益分配等都會出現變數，但大家最信任的還是美國。

中國CPI升PPI跌 政策陷兩難

首先，聯儲局貨幣政策還是主導着全球，至今仍能夠毫無限制地增加負債和印錢，這是其他地方無法做到的。中國過去兩年外匯儲備維持在3萬億美元至3.2萬億美元，基礎貨幣增長乏力，只能靠人行提供新增流動性，但面對當前CPI升、PPI跌，政策有點陷於兩難困局。

內地最新CPI升至2.8%，主要受豬肉價格帶動。市場估計年底前升破3%的機會相當高。與此同時，PPI則跌至負0.3%，反映企業盈利前景惡化。這種通脹升、生產物價跌的組合，可說是前所未有的。內地貨幣政策說得好聽一點是穩健，實際上處於被動。

第二，美國經濟相對仍然較好，雖然債息反映衰退風險升溫，但相對歐日中三地，美國下行壓力明顯較小。第三，美國企業在全球影響力依然最大，中國已擁有110家《財富》世界500強企業，但他們的海外營收佔比不到20%，而標普500企業平均佔比為44%。如果中美脫鈎，中國企業擁有13億人的大市場，但美國企業卻擁有餘下50億人以上的大市場。

美股指ETF黃金債券成強勢資產

現在策略最好是分散不同地區和資產類別。美股（主要指數ETF）、黃金、債券是強勢資產，維持較高現水平亦合理。中港股市則以內需股為主，如白酒、醫藥、科技等，但一來增速也放緩，二來估值也不便宜，等待進一步調整才買入。本周會沽出港交所（0388）來增持現金。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

相關字詞﹕美股 中美角力

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