衣架商Mainetti 再循環方案減浪費

為普拉達等名店供應衣架 全球市佔達40%

萬美雖然在港較少人認知，但是原來普拉達（Prada）（1913）店舖內及世界不少知名服飾店使用的衣架均出自該公司，其每年製造衣架已達12億件，並回收7億件。萬美的深圳工廠，更是全球最大的衣架製造商，單日可生產200萬件。Roberto指出，他們的衣架在全球的市場佔有率達40%，並講究開發衣架物料，利便再循環使用延長衣架使用壽命，減少浪費，並與不同的合作伙伴，開發環保及彈性包裝方案，甚至在包裝上採用射頻識別（RFID）技術，供零售商甚至電商平台使用。他形容：「亞洲市場是未來的市場，中國的營運之重要性，在於支持中國、印度、印尼及環球業務的發展。」。

在配合零售業的可持續發展方面，Roberto指出，萬美亦剛進入日本市場，與當地一家大公司合作，借助中國平台實現衣架循環回收再用。香港萬美董事總經理戴麟更指，公司更在越南、上海開發不同的體驗中心，展示環保循環技術如何在體育用品及奢侈品使用及推廣。就算英國及歐洲因為當地的環保法規要求，接受環保方案程度較高，但是Roberto仍然看好亞洲市場的發展，例如會推動可適用於垃圾堆填區，兼可容載生物廢物的可降解袋，供應英國市場同時，亦會開發印度甚至中國市場。