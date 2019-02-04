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LINE打入台灣 獲虛銀牌照

【明報專訊】作為亞洲最成功的通訊軟件，LINE上月底取得了台灣首批純網絡銀行（即香港的虛擬銀行）牌照，跨行業、跨國度地打入大中華區的金融業。LINE Financial董事長暨執行長齊藤哲彥接受本報訪問時指出，網絡銀行或虛擬銀行的出現，不單顛覆了銀行業，更加推進了「金融業的民主化」進程。

指虛銀出現 客戶主導金融業

LINE是韓國Naver集團於2011年在日本成立的通訊軟件，齊藤哲彥表示，LINE最初的目標是縮短溝通的距離，現在是透過同一個平台，連接客戶的日常生活，所以除了基本的通訊服務外，LINE已發展出新聞資訊平台LINE NEWS、娛樂平台LINE MUSIC和LINE TV、購物平台LINE SHOPPING、支付平台LINE PAY等，現在則集中拓展金融服務。從前的的服務本質是便利人與人的聯繫，現在擴展至資金與資金的聯繫。

從通訊軟件殺入銀行業，齊藤哲彥認為，網絡銀行或虛擬銀行的出現，不單是為銀行業帶來顛覆，更加是金融業的民主化，以往有哪些產品及服務都由銀行主導，現在是由客戶主導。他形容這種改變是由B2C（商家對顧客）變為C2B（顧客對商家）的模式。

台灣用戶佔人口84％ 超日本

齊藤哲彥透露，LINE Financial以日本為基地，已逐漸試推出多項業務，包括理財顧問、證券業、保險業及銀行業等。上月底LINE Financial主導的財團奪得台灣純網絡銀行的牌照，齊藤哲彥指出，還未落實會在台灣推出哪些服務，但透露台灣有2100萬名LINE的用戶，佔當地人口84％，相比日本的80％還要高，而且LINE在台灣推出的支付工具LINE Pay市佔率已佔首位，台灣是集團最重要的市場之一，他會小心評估台灣市場，以決定先推出哪些服務，但無論如何都不會照辦煮碗複製其他市場，而是聆聽與尊重本土市場的需求。

他強調，台灣是LINE Financial四大重要市場之一，其餘為日本、泰國及印尼，稍後才會考慮其他市場，包括香港。他拒絕透露LINE在香港的用戶人數。

相關字詞﹕虛擬銀行 純網銀 齊藤哲彥

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