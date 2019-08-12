鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率

港監管環境方便進入亞洲市場

鄭樂生指出，本港監管環境方便進入亞洲市場，中國銀保監早前再延續優惠措施，內地保險公司在分出業務予符合要求的香港再保險公司，資本額要求可獲降低，香港亦已經與印度簽署全面避免雙重課稅協定，有助進行印度業務。再保險企業需要資本，為保險公司分擔風險，香港資本市場比區內如新加坡為大。此外，香港的地理位置亦方便，4小時內可前往大部分亞洲市場。

亞洲投資者只佔約10%

雖然亞洲佔去年GDP超過三成，不過鄭樂生指出，全球再保險企業總資本額6000億美元之中，有60%的投資者來自北美，30%是歐洲，亞洲只佔約10%。他指出，現時亞洲區的保險滲透率低，新興亞洲市場只有4%，相對已發展國家約有10%，而將來中國、印度的中產階級增長，GDP增長繼續高於歐美，因此未來香港再保險市場增長空間很大。該行去年保險業務收入為13.82億美元，按年增長25.82%。

鄭樂生表示，該行除了為保險公司客戶分擔風險，減少資本負擔以推出不同保險產品，亦可為其他市場的保險公司提供專業服務。當與保險公司客戶建立關係後，該行可就保險公司策略提出建議，例如內地保險公司希望推出環境責任保險，該行可利用國外市場已有的產品數據和利弊，在客戶建立產品時為他們提出建議。

九成理賠可於5個工作日內完成

香港作為金融中心，多間歐洲再保險公司已在港設立地區辦公室，問及如何競爭，鄭樂生表示由這些國際再保險公司決策經由歐洲總部進行，需時或要一至兩周，而他們總部設於香港，由面見客戶至決策可在短時間內處理，去年有70%理賠在3個工作日內完成，91%可於5個工作日內完成。相對內地大型再保公司，鄭樂生指他們的團隊相對國際化，通曉22種語言，各地區都有認識當地的專才，可有助提升工作效率。

截至去年底，該行在全球62個市場經營業務，鄭樂生指出，未來他們主要會發展中國內地和印度市場，輔以北美、歐洲的業務。