全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位

明報記者 廖毅然

道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑接受本報訪問時指出，8月至今僅一個多星期，全球實金ETF的淨申購金額已經達到24億美元，接近上月全月的26億美元水平，認為今個月的買入量很急速，可能追得上6月份的55億美元淨申購。今年至今全球實金ETF的淨申購金額，已經達到100億美元，超越過去兩年的全年水平（見圖），挑戰2016年的220億美元歷史高位。

今年申購金額已超過去兩年

道富環球管理全球最大的實金ETF「SPDR金ETF」，該ETF在美國、香港、新加坡及日本4地上市，總市值達3200億港元。香港上市的SPDR金ETF（2840）上周五收報1112元，創下2013年4月以來的高位。

徐志傑認為，黃金ETF正在吸引大量不同類型的投資者買入，例如股票及債券的投資者都換馬至黃金，以地區劃分，歐洲及美國的投資者大量買入，而亞洲尤其是中國則以賣出為主，主要因為中國投資者多數是投機炒上落，見金價上升便沽出。他指出，即使是各國央行，在快減息的同時買入大量實金。據世界黃金協會的數字，截至7月底，中國的黃金儲備增加9.95噸至1936.5噸，已連續8個月增持黃金。今年上半年，全球央行的淨購金量達374.1噸，按年增加57％。

放水貿戰拖延

料今年底維持1500美元水平

國際金價在2011年量寬初期曾經觸及1900美元，徐志傑相信未來金價在未來兩年有機會重返此歷史高位，至少在今年底可以維持1500美元水平。利好因素主要有二，一是全球央行的減息預期，由美聯儲到歐央行及亞洲各國，都以寬鬆為主，而歷史上寬鬆貨幣政策利好金價；第二是避險情緒高漲，主要因中美貿易戰升溫，而中國似乎有意把貿易戰拖至明年美國大選，即未來一年環球股市都不樂觀。