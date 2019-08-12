印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體

截至6月底，印尼政府債券是「資本集團全球高息益機會基金」第二大投資標的，佔比達2.7%。資本集團華村啟陽解釋，印尼是新興市場美元債券基準指數「JPM EMBI Global Diversified Index」的第二大市場，本身已不容忽視，該行對印尼債券市場的看法是，它比較依賴外國投資，屬高啤打系數的市場，假如外圍氣氛惡化，例如貿易戰升溫，不利該國債市，因此該行現正低配印尼政府美元債券。作為比較，由於印尼政府本土貨幣債券的息率高達8厘，相對吸引，該行因此中性評級略為超配印尼本土貨幣國債。另外，資本集團現時持有存續期較長的印尼國債，料此舉受惠於該國可能展開的減息周期。

過去5年GDP年均增長逾5%

印尼國債是否值得投資，首要考慮因素便是該「千島之國」的經濟前景，Purba早前出席本港生產力促進局所舉辦的研討會，就此詳細剖析。Purba表示，佐科維多多自2014年出任印尼總統以來，積極增加全國基建投資，「不止是在首都雅加達，而是在全印尼增加基建」，由此拉動經濟增長，即使今年外圍因素轉差，GDP增長率料將按年回落，料仍可維持於5%或以上。根據彭博數據，過去5年印尼GDP的增長率穩定，大致在5%以上，去年增長5.2%屬期內最高，今明兩年料分別增長5%及5.1%。

2024年或以前遷都 基建投資將大增

佐科維多多上周四表示，印尼首都將於2024年或之前由雅加達搬到加里曼丹島（Kalimantan），但未決定搬至島上哪個城市，要待全面研究後才能拍板；該國國家發展計劃部長班邦今年初估算，遷都支出可高達330億美元。

新興市場經濟體在興建基建的時期，增加固定資產投資可拉動經濟增長，而相關基建落成後，可以改善人流及物流的效率，長遠亦有利經濟；印尼遷都再造新城，也屬重大固定資產投資，而目前印尼人口最多的五大城市中，只有棉蘭不在爪哇島，資源過於集中在爪哇島，遷都可幫助資源更平均分配到其他島嶼和省份。佐科維多多強調，「會確保這（遷都）決定符合我們在未來10年、50年以至100年的國家願景」。

主權信貸屬投資級 利發債引資

不止印尼，不少新興市場國家均希望積極投資基建，關鍵是如何融資。Purba表示，2006年以來，三大美資評級機構標普、穆迪及惠譽，連同日資評級機構R&I及JCR對印尼主權評級持續上升，目前該五大國際信貸評級機構予印尼國債評級均屬投資級別以上（見圖），是1997年亞洲金融風暴以來首次，有利印尼以相對較低的成本發行國債。

正如華村啓陽分析，印尼比較依賴外資，外商及本地資金的直接投資比例分別為62%及38%；而在印尼去年引入的外商直接投資中，大部分資金來自亞洲，新加坡、日本及中國排首3名，香港則以20.11億美元排第四位（見表），有關金額較佐科維多多上台前、2013年的3.76億美元，5年內增加逾4.3倍。

Purba表示，目前印尼國民對政府的信任屬歷來最高，全國逾2.6億人口有共識發展經濟改善民生；正如著名物理學家愛因斯坦所說，「複合增長是宇宙最大的力量」，印尼去年GDP約1.04萬億美元，全球排名第16位，不過假如印尼GDP在未來可維持快速增長，Purba預測，印尼在2030年可望成為全球第五大經濟體：「在2030年印尼可望有1.8億工作人口，以及1.35億中產階級」。

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