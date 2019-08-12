資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠

明報記者 葉創成

8月3日至5日連續3天本港多區爆發大規模警民衝突，社會氣氛緊張不利投資氣氛，加上美國總統特朗普前周五宣布將於9月1日起向3000億美元中國產品加徵10%關稅後，白宮上周一更把中國列為匯率操控國，意味中美貿易戰可能全面升溫，當日人民幣離岸價亦隨即跌破「七算」心理關口，觸發市場對爆發貨幣戰的憂慮，結果恒指在前周大跌1479點或5.21%後，上周初進一步急瀉，周二低見25397點，兩個交易日內急瀉1521點，即在短短7個月交易日內由高位回落剛好3000點。

幸好上周中後期本港政經局勢未有惡化，加上人民幣離岸價跌穿「七算」後喘定，港股從低位回升，恒指周五收報25939點，全周跌幅收窄至979點或3.64%。作為比較，雖然中美貿易戰升溫曾令美股受壓，例如道指在上周一便大跌767點或2.9%，但其後美股三大指數均收復不少失地，全周跌幅均低於1%

美國全民就業撐消費穩增長

「基金教父」雷賢達在上期《Money Monday》封面故事指出，港股今年走勢料由中美貿易談判及美國貨幣政策等兩大因素主導，估計恒指今年將於6000點的區間上落，當中4月高位30280點有可能已是今年高位，若本地及外圍政治經濟形勢進一步惡化，他不排除大市將下試今年初低位24896點。港股過去兩周急跌後，部分風險已得到釋放，估值亦變得更合理，後市如何發展視乎中美貿易戰及聯儲局放水的進展，故此美國經濟表現及政策變化對港股仍然舉足輕重，今期專訪美國資產管理公司資本集團要員華村啟陽就此詳細分析。

華村啟陽指出，美國經濟很大部分由內需主導，由於目前當地失業率處於相當低的水平，而工人時薪按年增長逾3%，打工仔不愁工作又可以加人工，自然樂於消費，由此推動經濟穩步增長，「假如你看美國零售銷售數字的話，過去幾個月的表現十分理想（編按：美國6月零售銷售額按月增長率為0.4%，與5月及4月相同，雖然較3月的1.8%回落，但已連續4個月錄得正增長，走出去年11月至今年2月的倒退趨勢，亦高於過去5年平均增長率0.3%，見圖1），而調查顯示為美國勞動市場提供三分二就業的當地中小型企業仍然繼續招聘，故即使過去一年市場有很多人擔心貿易戰會令美國經濟衰退，但目前當地經濟的基本面仍然亮麗」。

指美樓市無泡沫 回吐屬正常調整

有分析認為，即使美國勞工市場強勁帶動消費市道保持暢旺，但近月汽車及地產市場增長乏力，顯示當地經濟並非全無隱憂。事實上，根據第一太平戴維斯的《World Cities Prime Residential Index》報告，截至今年6月底，美國主要城市的核心地段住宅樓價不論過去半年及一年均錄得跌幅（見圖2），顯示聯儲局去年加快加息縮表的確為當地樓市帶來冷卻作用。

華村啟陽回應說，美國汽車市場近來表現未如理想屬事實，但認為投資者不應太過聚焦於某一行業，應着眼當地整體零售銷售表現理想的大局。至於樓市方面，他認為美國主要城市樓價短期下跌，屬自然市場調整，並不存在系統性風險，「與2006年的樓市泡沫比較，美國樓市是次（於2012年開始）升浪由大城市帶動，郊區樓價變動不大，而且置業者亦沒有過度借貸，所以與當年是兩個完全不同的市場。美國按揭利率過去一年無疑曾經上升，但這不會扼殺是次樓市牛市，而是令樓價略為回落至更多人可以負擔的水平」。

人幣破七屬政治決定 後市走勢未定

美國去年7月開始向500億美元中國產品加徵25%關稅後，中美貿易戰反覆升溫，包括今年6月將另外2000億美元產品關稅稅率由10%調高至25%，並且下月1日開始再向餘下3000億美元產品徵收10%關稅，美國經濟是否具備足夠韌力打贏這場貿易戰呢？

華村啟陽分析，雖然加徵關稅的成本並非全部由美國企業或消費者負擔，部分由中國出口企業承受，「它們需要將產品減價，令該產品被加徵關稅後美國買家的採購價維持不變」，但是具體情况視乎雙方的議價能力而定，而由於下月1日被徵收10%關稅的3000億美元產品不少屬衣服、家具及電器等消費品，對美國消費市道影響較大。因此，他不排除美國政府像6月擬向墨西哥所有產品加徵關稅時一樣，在最後關頭與談判對手達成協議，即中美兩國在9月1日前也能達成某些和解協議，避免全面開打貿易戰。

在美國上周一把中國列為匯率操縱國後，人民幣當日離岸價急貶逾1%，跌穿「七算」關口，但其後未有進一步下瀉，周五收報7.0984，比周一收市價略為回升。

華村啟陽認為，中國政府是否有操縱人民幣匯率，不同的人有不同看法，至少中國政府本身是不承認的；另外，他估計人民幣離岸價上周一「破七」屬政治因素影響，之後走勢如何發展，仍須進一步觀察。

儲局貨幣政策轉鴿 支持經濟續擴張

雖然面對中美貿易戰會否升溫的變數，但華村啟陽強調，美國經濟基本面仍然穩健，而且聯儲局上月議息會議不單減息，亦向市場釋出信號——假如美國經濟轉弱或貿戰升級，當局將會進一步減息以支持經濟繼續擴張；由於聯邦基金利率上端現時處於2.25厘，日後仍有頗大下調空間。他認為，目前投資者對於聯儲局的政策十分認同，故此美股亦繼續在歷史高位徘徊。

[封面故事]