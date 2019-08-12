大行料港交所純利微跌

成交疲弱 7月日均687億

摩根士丹利發布報告，唱淡港交所次季業務。報告指7月各項交投十分疲弱，8月雖然出現反彈，惟動力主要來自市場波動。根據港交所資料，7月證券市場日均成交額僅錄687億元，按年下跌23%，其中股份及衍生權證月成交量分別按月收縮5.5%及5.4%。大摩預測，次季港交所純利錄得24.18億元，按年跌2%，每股盈利1.92元，按年跌4%。

此外，野村證券報告亦指第二季市場動力不足，預測港交所次季收入按年跌6%。報告指出，次季以衍生權證交投下跌最明顯，平均日成交量按季大跌30%，同時恒指次季按年錄得1%跌幅，相比之下今年首季曾按年上升15%，因此估計港交所次季凈投資收入亦錄得跌幅。

儘管市場淡靜，新股百威又上市落空，港交所長線依然獲各大投行看好。大摩報告指出，預計未來經由港交所進入內地的資金流依然強勁，阿里巴巴潛在上市及MSCI中國A股期貨的推出均會推動市場表現。

美林美銀則看好港交所全年表現，其報告表示，現時已見不到任何阿里H股來港上市的顧慮，阿里之後納入港股通的機會也大大提升，預計港交所全年純利按年升6.1%至98.8億元，收入按年升5.5%至167億元，但兩者升幅較上年均減少。