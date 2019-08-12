騰訊周三季績 大行料遊戲轉強

花旗發表報告，將目標價由448元下調至441元，維持買入評級，預計次季收入按年增長21.6%至896億元（人民幣，下同）；非通用會計準則（Non-GAAP）純利按年增長12.9%至223億元。該行估計，手遊收入按年增長28%至225億元，《和平精英》在次季推出，而年初登場的《完美世界》收入將於次季入帳，緩和季節性影響、遊戲周期延長以及《王者榮耀》及《QQ飛車》的持續弱勢。

大摩：宏觀經濟拖累廣告表現

花旗指出，宏觀前景面臨挑戰，客戶下調廣告預算，加上當局收緊視頻內容監管，拖累次季廣告收入，另外投資者可留意商戶對於騰訊雲的接受程度以及金融服務發展。

摩根士丹利重申「增持」評級及430元的目標價，並將次季收入預測下調4%至902億元，毛利率為44.8%。該行預計，監管和宏觀經濟不確定下，廣告收入受壓，但估計其表現將勝於同行。該行認為，金融科技和商業服務由於高基數效應，增長將較為溫和。

富瑞維持目標價455元

該行預計，網上廣告收入按年升19%至168億元，當中社交廣告按年升32%至124億元，媒體廣告則按年跌7%至44億元。該行表示，受惠於電商推廣、線上教育行業冒起及新廣告模式，帶動次季廣告表現，而上半年劇集《倚天屠龍記》及綜藝節目《創造營2019》刺激騰訊視頻表現，但鑑於宏觀和監管問題，媒體廣告仍具挑戰。

富瑞則維持買入評級及455元的目標價，估計騰訊次季整體遊戲收入將按年升13%至345億元，當中手遊收入將按年升25%，該行稱，考慮到季節性影響及玩家轉投手遊，《地下城與勇士》付費用戶數目及ARPU（每月每戶平均收入）疲弱，估計電腦遊戲收入將按季跌9%。

該行提到，要留意宏觀逆風對騰訊線上廣告業務的影響，視頻內容的監管更新，以及騰訊對下半年以後的手遊展望，同時關注支付補貼活動以及財富管理戰略的最新部署等。