政治抽水 易釀公關災難

吉野家Ztore先後捲入政治事件

另外，今年6月12日主打本土品牌的網購平台士多（Ztore）創辦人凌俊傑在社交平台發文撐修例，惹來網民不滿兼發起杯葛運動，事隔一日員工在專頁補鑊，但未能平息網民怒氣，事件發生至今，士多沒有再發布任何貼文，而專頁粉絲數目急跌近13.28%，涉近3.53萬人。

有負責管理逾20萬人跟隨的facebook專頁的小編表示，近月網民經常在各社交專頁要求企業就各類事件表態，即使只張貼宣傳商業貼文亦隨時釀成公關災難，近月不乏企業主動減少帖文，避免引起網民極大反應。

企業KOL帖文大減

記者通過社交平台觀察網站「Fanpage Karma」追蹤30名Instagram粉絲人數約5萬至100萬的香港網絡紅人的帖文數目，發現他們在6月份帖文明顯銳減，只有474張帖文，按年大減29.78%；7月份則見反彈，錄得600張帖文。

6月上旬本港出現「6．12金鐘示威」等社會運動，而網絡紅人們在6月10日至16日間合共只有51張帖文，對比6月3日至6月9日間的146張帖文，數量明顯大減。徐緣表示，6月份起觀眾的注意力集中在社會事件，不乏企業推遲社交媒體推廣帖文。徐緣認為，KOL就政治事件表態不會影響企業投放網上廣告到他們的意欲，他提到，自己亦有經營個人facebook專頁，「未覺得自己言論有造成影響」。