經濟
下一篇

社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃

【明報專訊】近月本港頻頻發生社會運動，除了影響零售氣氛，商戶也開始暫緩或延遲廣告投放，廣告媒體監察公司admanGO發表報告，今年6月香港總體廣告支出約21億元，按年減6.5%（見圖1），並抵消4月及5月份的升勢，拖累次季總廣告支出跌至約64億元，按年持平。分析認為，6月份社會運動頻繁，輕微拖累廣告市場表現。

明報記者 李哲毅

行銷專家徐緣（徐俊文）表示，6月起社會示威活動不斷，部分企業延遲廣告投放時間及密度，但廣告製作業務則不太受影響。他估計，7月至8月份廣告市場會維持輕微收縮，企業傾向暫緩或者延後落廣告，「用戶亦無心機睇」。

現時電視仍為廣告開支佔比最高的媒體，根據admanGo報告指出，次季電視的媒體市場佔有率約31%（見圖2），按年持平，流動廣告及社交媒體的廣告開支佔比分別為14%及10%，按年增加5個及1個百分點，旅遊產品公司Expedia為今年次季最高廣告支出品牌，惟廣告支出按年減少11%至1億元；其次是信諾環球保險，廣告支出上升2.23倍至9300萬元。

廣告公司：商戶只是推遲落廣告

廣告公司The Bees Group創辦人及行政總裁曾錦強認為，近期社會事件打擊廣告市場表現，不過一般而言，下半年廣告支出均高於上半年，相信廣告商只是延遲7月及8月廣告開支到今年較後的時間。

值得留意的是，今年7月網民因為不滿電視廣播（0511）（TVB）有關反修例新聞報道取態，向不同商戶發信，呼籲暫停在TVB落廣告。當時Expedia稱，不便向外公布媒體策略方向。信諾環球回應稱，該公司於TVB播放的電視廣告將於月內結束，並指公司會定期審視市場策略，推廣信諾品牌及理念。

指網民杯葛TVB行動影響有限

對於網民向TVB施壓，曾錦強表示，據他了解有同行因而推遲在TVB落廣告日期，但考慮到其他免費電視台的觀眾數目及影響力未如TVB，估計其他免費電視台未必能因而得益。

部分商戶保持低調 避免政治表態

除了遊行示威向政府表達意見外，積極動員網上力量，在社交平台向企業施壓以達到政治表態，徐緣認為，社會注意力集中在政治事件，近期不乏企業寧願減少網絡推廣，避免浪費宣傳資源。曾錦強認為，商業機構不一定要就政治事件表態，即使是抽水帖文，亦要符合公司一向形象。他直言，商業機構有眾多考慮，除了本地市場外，亦要顧及其他地區反應，形容不少企業「驚畀人鬧」，傾向保持低調。

相關字詞﹕電視廣播 社會運動 社交媒體 運動

上 / 下一篇新聞

政治抽水 易釀公關災難
政治抽水 易釀公關災難
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
大行料港交所純利微跌
大行料港交所純利微跌
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
上半年黃金需求3年新高
上半年黃金需求3年新高
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
秘魯盼借助港平台吸引資金
秘魯盼借助港平台吸引資金
張兆聰：沽港交所增持現金
張兆聰：沽港交所增持現金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
雷士照明出售七成中國業務
雷士照明出售七成中國業務
金子：港股低迷 港交所Put 21522
金子：港股低迷 港交所Put 21522
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
三十年河東 三十年河西
三十年河東 三十年河西
現今保險公司 承保長壽「風險」
現今保險公司 承保長壽「風險」
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
陳政生：招金候9元買 看12.5元
陳政生：招金候9元買 看12.5元
許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施
許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
技術取勝：恒生處長期升軌之上
技術取勝：恒生處長期升軌之上
潘迪藍：中美似不打算達協議
潘迪藍：中美似不打算達協議
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
李順威：長倉集中 小心走火警
李順威：長倉集中 小心走火警
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼
摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
何國良：兩大風險勿掉以輕心
何國良：兩大風險勿掉以輕心
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
王弼：世界新秩序已悄然降臨
王弼：世界新秩序已悄然降臨
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
湯文亮：香港失業率將飈升
湯文亮：香港失業率將飈升
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
廖偉強：修補美好的香港
廖偉強：修補美好的香港
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
龐寶林：資金續湧負息債
龐寶林：資金續湧負息債
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
映日灣收6700票 超額18倍
映日灣收6700票 超額18倍
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
菁雋開放式細絕全城
菁雋開放式細絕全城
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
三高患者也可買醫療保
三高患者也可買醫療保