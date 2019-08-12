社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃

明報記者 李哲毅

行銷專家徐緣（徐俊文）表示，6月起社會示威活動不斷，部分企業延遲廣告投放時間及密度，但廣告製作業務則不太受影響。他估計，7月至8月份廣告市場會維持輕微收縮，企業傾向暫緩或者延後落廣告，「用戶亦無心機睇」。

現時電視仍為廣告開支佔比最高的媒體，根據admanGo報告指出，次季電視的媒體市場佔有率約31%（見圖2），按年持平，流動廣告及社交媒體的廣告開支佔比分別為14%及10%，按年增加5個及1個百分點，旅遊產品公司Expedia為今年次季最高廣告支出品牌，惟廣告支出按年減少11%至1億元；其次是信諾環球保險，廣告支出上升2.23倍至9300萬元。

廣告公司：商戶只是推遲落廣告

廣告公司The Bees Group創辦人及行政總裁曾錦強認為，近期社會事件打擊廣告市場表現，不過一般而言，下半年廣告支出均高於上半年，相信廣告商只是延遲7月及8月廣告開支到今年較後的時間。

值得留意的是，今年7月網民因為不滿電視廣播（0511）（TVB）有關反修例新聞報道取態，向不同商戶發信，呼籲暫停在TVB落廣告。當時Expedia稱，不便向外公布媒體策略方向。信諾環球回應稱，該公司於TVB播放的電視廣告將於月內結束，並指公司會定期審視市場策略，推廣信諾品牌及理念。

指網民杯葛TVB行動影響有限

對於網民向TVB施壓，曾錦強表示，據他了解有同行因而推遲在TVB落廣告日期，但考慮到其他免費電視台的觀眾數目及影響力未如TVB，估計其他免費電視台未必能因而得益。

部分商戶保持低調 避免政治表態

除了遊行示威向政府表達意見外，積極動員網上力量，在社交平台向企業施壓以達到政治表態，徐緣認為，社會注意力集中在政治事件，近期不乏企業寧願減少網絡推廣，避免浪費宣傳資源。曾錦強認為，商業機構不一定要就政治事件表態，即使是抽水帖文，亦要符合公司一向形象。他直言，商業機構有眾多考慮，除了本地市場外，亦要顧及其他地區反應，形容不少企業「驚畀人鬧」，傾向保持低調。