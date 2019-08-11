即便按照美國公布的關於「匯率操縱國」三項標準，中國僅符合一項。市場認為，美方此舉是為了配合貿易戰，是祭出金融制裁武器的前奏。中美雙方在多輪互徵關稅後，對兩國經濟均產生較大影響，在用過「傷敵一千，自損八百」的招數後，美國會更傾向利用其在全球金融霸主的地位而發動金融戰。

美可利用全球金融霸主地位

從過往被美列入「匯率操縱國」的歷史看來，一般而言，美國財政部將啟動與該國的談判，敦促其改變做法，若一年後財政部仍認為該國未採取適當政策來糾正匯率低估和貿易順差的問題，美國總統可採取多項制裁行動。例如，禁止海外私人投資公司此後為該國任何項目提供融資、禁止聯邦政府此後從該國採購或簽訂商品和服務的採購合同等。

鑑於美方是在中美貿易摩擦白熱化背景下提出「匯率操縱」，因此，「一年」期限並不意味着真正的平穩期。在此期間，美方或以「匯率操縱」為理由，逼迫目標國加快全面開放金融市場，衝擊中國金融機構，並以外資進入中國助推金融泡沫產生，再以「剪羊毛」手法撤退。

同時，美方或以其在全球主要金融基礎設施的高度話語權，對目標國的金融機構、實體企業和個人發起金融制裁，切斷清算、結算與支付渠道，凍結其在美資產，迫使繳納巨額罰款。此外，惡意做空股票、債券市場等亦是其慣用手法。

中國去美元化 加快人幣國際化

美國金融制裁的前提條件是目標國金融水平足夠開放，且資本管制較為寬鬆。儘管目前中國正處金融進一步擴大開放的大背景下，但中國高層亦在不同場合表達過，中國的開放要保持自身節奏，開放的同時要兼顧防範風險。

如果中美開打金融戰，中方並不佔優，需提前準備「未雨綢繆」。

從「軟」的角度來看，短期可加強跨境資本管理，長期要堅持金融體系和資本帳戶的市場化、國際化方向，但要堅持「以我為主」，將主動權掌握在手，有節奏地推進開放。其中，加快推進人民幣國際化進程，做好去美元化和擴大人民幣結算是破除美國金融霸權的關鍵手段。

拋售美債 後果難掌控

值得注意的是，中國是美國最大債權國，持有大規模的美債，在貿易戰初期就有人提出拋售美債是中美一旦滑向金融戰後，中國的「核武器」。但既然被稱為「核武器」，就意味着若中國破壞性拋售美債，後果將不太可控，中國也一直強調是國際金融市場和資本市場負責任的投資者，拋售美債大概率應不會成為中國投入金融戰的武器。

從「硬」的角度來看，中國可凍結美國在華企業資產，推出相關法律法規條例，進行深度國家安全審查，調查並制裁在華美國金融機構的參與金融戰投機行為，並禁止美國企業在華從事威脅國家安全的相關商業活動，禁止企業和個人採購被制裁美國企業的服務、產品和技術等。

[馮其十 神州新形勢]