二手劈價頻仍 領峯累減300萬沽貨

原業主連減6口價始售出

劈價逾300萬元後易手的單位是日出康城領峯6座極高右翼A室，實用987方呎，屬套4房連工人套房單位，香港置業助理分區董事劉浩勤透露，原業主於今年4月初起放售，當時叫價1508萬元，放盤兩個月仍未獲承接，連減三口價至1330萬元，但依然未能出售單位。及至6月開始，由《逃犯條例》修訂所掀起的社會活動愈演愈烈，原業主擔心難以沽貨，再減兩口價至1250萬元，及後獲買家垂青，買賣雙方議價後以1200萬元易手，較當初叫價1508萬元308萬元或20%，折合實呎12,158元。原業主於2010年2月以768.8萬元購入，持貨9年多，帳面獲利431.2萬元，物業升值56%。

另將軍奧南新晉屋苑CAPRI，亦有單位劈價「1球」易手。美聯物業營業經理林志堅表示，CAPRI 6座高層C室，屬實用767呎套3房戶，原業主於2018年8月起放售，當時開價1550萬元，期間雖有因市况調整叫價，至今年5月，叫價仍在1500萬元水平。今年6月起，社會運動不斷，加上貿易戰未見改善，業主於7月初主動減價80萬或5.3%至1420萬元，務求盡快易手套現。

上述放盤為市場唯一鎖匙盤，有外區換樓客看好將軍澳區物業升值潛力，積極向原業主還價，買賣雙方終以1310萬元成交，成交價較一年前放售時叫價低240萬元或15.5%，折合實呎17,080元。原業主於2015年11月以949.6萬元向發展商一手購入，持貨近4年，帳面獲利360.4萬元，物業升值約38%。

映日灣累收逾4600票 超購18倍

另外，馬鞍山聽濤雅苑、屯門寶怡花園及富健花園昨日都錄得劈價成交，即單日最少有5宗二手減價（見表）。

新盤方面，認購反應極佳。億京旗下荃灣楊屋道映日灣，自上周初開價及收票認購後，反應熱烈，昨日單日收近1900票認購，而項目於過去5日累收逾4600票，以首張價單238伙計，超額認購18.3倍。據悉，項目最快本周加推及銷售。