大幅拋售美債 非中國選項

在截至5月底的3個月內，中國持有的美國國債減少了207億美元，總值降至1.1萬億美元。自去年6月以來，中國所持的美國國債更已減少810億美元，但仍是美國國債的最大海外買家。中國所持的美國國債，相對於在外流通的美國國債總值，由2011年的14％峰值，降至最新統計的7％。中方購買美債的意願顯然正在減弱，不過拋售美債卻不是中方的選項。

可引致外儲虧損人幣飈升

中國拋售美國國債，理論上會令其債券孳息率上升，推高美國借貸的成本，但同時也會令中國本身持有的美國國債價值下跌，導致外匯儲備出現巨額虧損。這過程可能導致美元貶值、人民幣飈升，符合特朗普政府的願望。中方近期逐步沽出美國國債，但受減息預期等因素影響，美國國債孳息率不升反跌，反映環球對美國安全資產的需求龐大，就算中國減持美債，也不會對美國債市有太大影響。

近期減持 對美債影響微

金融市場目前可供投資的安全資產不多，黃金市場可吸納的資金有限，而歐元區主權債務相對缺乏流動性，且歐元區國家的政府債務愈來愈多陷入負收益率，令歐債相對缺乏吸引力。不過中方也有可能轉為投資其他收益率比美國國債更高的美元資產。

[企業地球村]