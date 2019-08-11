中美貨幣戰一觸即發 特朗普：兩秒可令美元貶值

資料來源：《金融時報》、《紐約時報》

由貿易戰發展到貨幣戰，是簡單而危險的過程。當關稅衝突升級，人民幣兌美元匯率下跌，市場憂慮美國總統特朗普會直接出手干預，推低美元。美國媒體引述知情官員稱，特朗普上月底拒絕了高級顧問納瓦羅（Peter Navarro）的建議，反對採取措施削弱美元，恐直接干預可能會損害美國經濟。不過隨後特朗普親口表示，不排除要削弱美元，重申聯儲局去年加息的決定，令美元強勢損害美國出口。他聲言，只要「我願意，兩秒就可以」令美元貶值。

強美元政策 始自克林頓年代

美國傳媒報道，特朗普已要求助手研究削弱美元的方法。分析認為，若要把美元貶值，美國政府可能要正式宣布1995年由時任總統克林頓推出的強美元政策終結，屆時特朗普可指示財政部聯同紐約聯邦儲備銀行拋售美元，令美元匯率下跌。

不過美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，削弱美元只會令美國經濟競爭力下降。他解釋，當政府發出信號，表示自己的貨幣貶值，就會增加美國業主和所有美國企業的借款成本，影響經濟效率，因此美國無法透過令美元貶值來換取繁榮。現時沒有迹象顯示，美國政府會直接出手干預，但相信會繼續為削弱美元「出口術」。

前財長：弱美元削美競爭力

那麼中國又會否讓人民幣貶值？人民幣兌美元匯率為7.002，與兌美元為6.998，實際上沒有太大差別。不過對上一次買進1美元需要超過7元人民幣已是2008年5月，當時全球正陷入金融危機。人民幣跌穿7算因此被外界解讀為中國可能容許本幣進一步貶值。

人民幣匯率目前採用「有管理的浮動」機制。在每個交易日開始時，人民銀行設定一個參考匯率(即中間價)，允許人民幣在岸交易時，上漲或下跌不超過當天中間價的2％。雖然人民幣在香港的離岸市場交易時沒有這種限制，但在香港進行交易的主要是大型國有金融機構。美國政府因此質疑，這機制允許中方干預貨幣，例如將其兌美元的匯率下調，抵消美國向中國徵收懲罰性關稅的影響。

瑞銀：人幣貶值壓力大 中國托價

不過不少分析認為，將人民幣推至跌破7算關口的，主要是市場的力量。很多市場人士認為，美國政府將貿易戰升級及中國經濟增長放緩，令人民幣面臨沽壓。在貿易戰的陰霾下，人民幣的價值應該更低，若非中國政府出手穩住匯率，人民幣應跌得更急。

瑞銀（UBS）的研究報告預計，人民銀行將嚴格控制匯率的預期，防止人民幣大幅貶值。即使美國政府未來幾個月對中國向美國出口的所有貨品徵收25％的關稅，人民幣兌美元今年內也不會大幅低於7.2。中國社科院國際投資研究室主任張明稱，中國對資本外流的控制非常嚴格，人民幣貶值導致資本外逃，而資本外逃導致人民幣更大幅貶值的惡性循環，其出現的可能性非常低。

IMF：人民幣匯率與基本面一致

美國財政部正尋求與國際貨幣基金組織（IMF）就所謂的中國操縱匯率行為進行磋商。很多國際觀察家認為，美國政府向IMF作出的投訴，不大可能獲IMF認同。IMF最新昨日發表的報告認為，人民幣匯率大致與基本面保持一致。

若標籤中國為匯率操縱國未能對中國施加更大壓力，而談判又遲遲未見進展，普遍分析認為美國政府當前的策略，是增加對中國進口貨品的關稅，並以聯儲局減息支持內需。中方目前的應對，主要為抵制美國農產品，打擊主要支持特朗普的美國農民，並準備發布「不可靠實體清單」，抵制部分美國企業。

[企業地球村]