WeWork IPO計劃 傳最快本周公布

集資額或逾273億 今年僅次Uber

WeWork在今年4月曾經聲稱，已秘密向美國證交會提交了IPO文件，此前有傳將會在今年9月上市，但彭博社引述消息人士指，招股時間仍存有變數，尚未有最後決定。WeWork發言人則拒絕回應。

成立於2010年的WeWork，目前是全球最大的共享工作間公司，至今已在市場集資超過120億美元（約936億港元），主要投資者包括微軟、軟銀集團及Salesforce公司，軟銀集團曾稱WeWork估值為470億美元。但WeWork目前尚未錄得過盈利，去年收入有18億美元，但虧損19億美元。

另一邊廂，Uber發表上市後第二份財報，次季淨虧損擴大5倍至52.4億美元（約409億港元），收入僅按年增長14.4％至31.66億美元，無論虧損及收入都差過預期，上周五股價急插6.82％至40.05美元。集團更在電話會議中表示，會暫停美國科技人員的招聘，並會集中控制成本。