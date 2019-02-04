匯控ADR跌穿60元

恒指夜期低水97點

匯控上周五晚突然透露，其大中華區行政總裁黃碧娟即日離任，而且其職位不會再有繼任人，日後香港區及匯豐中國的主管直接向亞洲區行政總裁王冬勝匯報。而在上周一，集團行政總裁范寧亦突然離任，一周內有兩名高層退任，匯控ADR昨晚一度跌2％，折合港元曾經低見58.8元左右，收市則折合報59.26元，較港股收市價低1.24％。其餘ADR方面，工行（1398）及中行（3988）ADR折合報4.94元及2.99元，跌0.71％及0.68％。騰訊（0700）ADR折合報337.16元，較港收市跌0.37％。

美股三大指數上周下挫

港股ADR比例指數報25,841點，低水98點或0.38％；恒指夜期則收報25,842點，低水97點。

美國總統特朗普暗示或取消下月的中美談判，拖累上周五美股表現，道指跌90點或0.34％，收報26,287點；標指跌19點或0.66％，報2918點；納指跌80點或1％，報7959點。

一周累計，道指、標指、納指分別跌0.75％、0.46％和0.56％。上周五，道指早段曾跌逾286點，臨近尾市倒升35點，但收市再轉跌。