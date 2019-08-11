中國刺激政策足抵消美關稅

預計今年經濟放緩至6.2％

IMF又稱，中國有空間與貿易伙伴展開建設性工作，以更好地解決國際貿易體系的局限性，認為應通過達成全面協議快速解決中美貿易緊張局勢，避免破壞國際體系。組織又稱，中國通過 《外商投資法》，又修訂外商投資准入的負面清單，但國企改革的進展喜憂參半。IMF強調，中國可在進一步開放經濟以及其他強化競爭的改革中受益。

不過報告亦肯定中國加強金融監管及控制地方政府投資的措施，認為降低了債務的積累速度，有助抑制金融部門的風險累積。報告提到，去年中國信貸增速有所放緩，但今年則開始回升。儘管企業去槓桿部分抵消了政府和家庭債務的積累，然而非金融部門債務總量增速仍快於名義GDP增速。

IMF指出，外部環境仍具有高度不確定性，中國要成功由高速增長轉型向高質量增長，須繼續實施去槓桿，加強再平衡工作，同時調整宏觀經濟政策以應對貿易緊張局勢加劇。