IMF︰中國幾乎沒干預匯率 指適度干預有必要 人民幣無明顯低估

明報記者 李哲毅

上周美國總統特朗普在Twitter批評，中國將人民幣價格降到幾乎是歷史最低水平，直斥中方是「匯率操縱」，其後美國財政部亦將中國列為「匯率操縱國」，是25年來首次。IMF上周五發布的報告則羅列多項理據，間接反駁特朗普有關指控。

兌美元貶值 兌貨幣籃子穩定

IMF表示，雖然人民幣兌美元貶值，但相對於貨幣籃子大體穩定，自IMF去年對中國展開第四條磋商以來，實際有效匯率貶值了約2.5%，估計人行幾乎沒有干預外匯。

值得留意的是，中國外匯儲備在2014年至2016年間快速縮水近1萬億美元，但自2017年起中國外匯儲備已企穩在3萬億元以上（見圖），IMF稱，充足的外匯儲備反映中國沒有大規模干預匯率，反而有空間繼續向浮動匯率轉型。

報告提到，去年6月中至8月初，人民幣對美元雙邊匯率的貶值相對迅速，中國當局重新採取應對貶值壓力的措施，包括對外匯衍生品實行20％的準備金要求，又在每日交易區間的中間價形成過程中採用逆周期調節因子。IMF引述中國當局指出，上述措施是宏觀審慎措施，目的是防止匯率超調，而中國亦未有再實施新資本管制措施。

內地走資壓力不大

而IMF的立場是，匯率應保持靈活並由市場決定，來幫助吸收關稅的衝擊，但如果外匯市場持續受壓，並導致羊群效應和金融體系承壓，當局可以考慮以透明的方式臨時收緊現行的資本流動，實施可能的外匯干預來應對市場的無序形勢。

近月人民幣多次下試7元關口，最終上周離岸、在岸人民幣雙雙「破7」。IMF提到，去年下半年美元兌人民幣雙邊匯率面臨壓力，但資本外流的壓力仍然不大，目前不存在較大的淨流出壓力。

建議取消扭曲性限制措施

不過，IMF亦建議中國盡快取消扭曲性的限制措施，以加強匯率靈活性，令市場更好地為未來的波動性加劇做好準備。組織又認為，中國應進一步深化外匯市場改革和提高透明度，包括推出國債期貨。

貨幣和匯率政策目標方面，IMF認為，中國須加強利率框架，繼續提高匯率的雙向靈活性，同時，在2015年後匯率波動性雖有提高，但利率波動性低（見圖），中國需要逐步取消基準存貸款利率，建立市場化貸款定價機制，及明確只有一個主要政策利率，即人民銀行逆回購利率；人行要保持業務獨立性，對明確的通脹目標負責，長期逐步及有針對性地進一步開放資本帳戶。