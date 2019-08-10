Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年8月10日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
匯控大中華一姐黃碧娟離職 取消職位 分析：精簡架構控制成本
拆局：2005年及2011年兩度簡化行政層級
環球避險 全球股票基金一周走資1890億
花旗：九倉離私有化不遠
美列華「匯率操縱國」 銀公：不代表出現貨幣戰
劉鳴煒華置股權轉入信託 身兼創始人及受益人 市值約29億元
中國PPI 3年來首負增長
中證監取消「平倉線」 轉由券商客戶約定
D2 Place與租戶共渡時艱 8月一次式減租20%
中新金終止紀曉波訴訟
富智康半年虧損6.6億
恒大盈警 半年純利減半
英次季GDP收縮0.2% 7年首見 脫歐延期 企業加緊去庫存
IEA下調全球石油需求預測
Uber上季虧損409億 歷來最勁
林書豪代言特步
將軍澳本月首周二手交投急跌九成 市况不明 買家轉買為租大增
映日灣4日收2800票 超額11倍
CCL連跌兩周 周末睇樓量29周新低
啟德承啟道商業地收10份標書 區內次高
新地藍地項目 再申建96伙分層大單位
上月三大辣稅18億 按月跌一成
陸振球：今年長債ETF遠遠跑贏樓價
周末睇樓好去處
映日灣主打2房 開放式戶細絕荃灣
毗鄰商場街市 配套齊備
區內半新盤開放式呎租近50元
下一篇
上一篇
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
上 / 下一篇新聞
匯控大中華一姐黃碧娟離職 取消職位 分析：精簡架構控制成本
拆局：2005年及2011年兩度簡化行政層級
環球避險 全球股票基金一周走資1890億
花旗：九倉離私有化不遠
美列華「匯率操縱國」 銀公：不代表出現貨幣戰
劉鳴煒華置股權轉入信託 身兼創始人及受益人 市值約29億元
中國PPI 3年來首負增長
中證監取消「平倉線」 轉由券商客戶約定
D2 Place與租戶共渡時艱 8月一次式減租20%
中新金終止紀曉波訴訟
富智康半年虧損6.6億
恒大盈警 半年純利減半
英次季GDP收縮0.2% 7年首見 脫歐延期 企業加緊去庫存
IEA下調全球石油需求預測
Uber上季虧損409億 歷來最勁
林書豪代言特步
將軍澳本月首周二手交投急跌九成 市况不明 買家轉買為租大增
映日灣4日收2800票 超額11倍
CCL連跌兩周 周末睇樓量29周新低
啟德承啟道商業地收10份標書 區內次高
新地藍地項目 再申建96伙分層大單位
上月三大辣稅18億 按月跌一成
陸振球：今年長債ETF遠遠跑贏樓價
周末睇樓好去處
映日灣主打2房 開放式戶細絕荃灣
毗鄰商場街市 配套齊備
區內半新盤開放式呎租近50元
匯控大中華一姐黃碧娟離職 取消職位 分析：精簡架構控制成本
拆局：2005年及2011年兩度簡化行政層級
環球避險 全球股票基金一周走資1890億
花旗：九倉離私有化不遠
美列華「匯率操縱國」 銀公：不代表出現貨幣戰
劉鳴煒華置股權轉入信託 身兼創始人及受益人 市值約29億元
中國PPI 3年來首負增長
中證監取消「平倉線」 轉由券商客戶約定
D2 Place與租戶共渡時艱 8月一次式減租20%
中新金終止紀曉波訴訟
富智康半年虧損6.6億
恒大盈警 半年純利減半
英次季GDP收縮0.2% 7年首見 脫歐延期 企業加緊去庫存
IEA下調全球石油需求預測
Uber上季虧損409億 歷來最勁
林書豪代言特步
將軍澳本月首周二手交投急跌九成 市况不明 買家轉買為租大增
映日灣4日收2800票 超額11倍
CCL連跌兩周 周末睇樓量29周新低
啟德承啟道商業地收10份標書 區內次高
新地藍地項目 再申建96伙分層大單位
上月三大辣稅18億 按月跌一成
陸振球：今年長債ETF遠遠跑贏樓價
映日灣主打2房 開放式戶細絕荃灣
毗鄰商場街市 配套齊備
區內半新盤開放式呎租近50元
prev
next