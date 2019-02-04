陸振球：今年長債ETF遠遠跑贏樓價

【明報專訊】昨日又有大規模「接機」活動，殊不知到了晚上，中國民航局向國泰航空（0293）發出重大航空安全風險警示，指其有機師參與「暴力活動」而未被停止飛行活動等，要求將有關員工停止執行職務及以後要審核國泰機組人員身分才會接受有關航班。筆者周四曾推介持有國泰股權的太古A（0019），該股昨早在競價時段曾升逾3%，但開巿後卻急插，全日跌逾4%收巿，看來有春江鴨收到風！
說到太古A，大家可有留意到同系的太古地產（1972）股價近月備受壓力，月線圖本月更一舉跌穿了2016年初以來的上升軌（見圖1）？太古地產在香港擁有龐大的寫字樓及商場收租組合，其股價不濟，反映資金並不看好相關物業巿道，最近仲量聯行發表的研究報告指出，香港中環連續5年商廈租賃成本（包括租金、稅項及服務費）高踞全球最高，今年首季中環每年租賃成本達每平方呎340美元（每月平均每平方呎221港元），遠高於紐約市中心以每年每平方呎212美元位列第二位（見圖2），有朋友問，中美貿易戰惡化加上香港政治動盪，香港如此高的商廈租賃成本還可以維持下去嗎？
政治動盪 太古地產備受壓力
有商界朋友表示，確有外國商業機構在評估香港的政治風險後打算撤離，如成為潮流，自然會對香港的寫字樓租金和價格造成壓力。如此，太古地產股價急跌，或反映相關風險。其實，不單香港，全球的經濟也漸見隱憂，否則各國也不用鬥快減息，繼上周聯儲局逾10年來首度減息後，本周先後有新西蘭、印度、泰國和菲律賓相繼減息，美國10年期債息更一度跌穿了1.6厘，和去年10月曾高見3.2厘以上孳息相比足足跌了超過一半，實在怵目驚心。
長債息回落，多數涉及兩個原因，一是巿場認為經濟有隱憂，通脹回落甚至有通縮風險，二是買債避險。
固然，息口走低有利減輕供樓負擔，也令偏低的物業租金回報看似可以接受，所以自然有人說利好樓巿，但如經濟走差，加上貿易戰風險和近期香港的政治亂局，維持低息是否足以推升樓價或保持樓價在高位，便有疑問，如稍後香港的政治問題再惡化以至失業率攀升，更可能增加樓巿的利淡因素。
據統計，隨着全球息口走低，原來已有超過15萬億美元的債券孳息變成負數（見圖3），借錢給人更要反過來付息，乃是金融巿場的荒謬，而但凡荒謬的事，可以永久持續嗎？
債息負數荒謬難持續
不過，短線而言，債巿的表現不但可以跑贏股巿，也可跑贏樓巿，就以美國長債ETF—TLF而言，大家估下去年11月初至本周升了多少？累積升幅接近28%！且買賣成本極低及不用如買樓要付辣招稅，隨時可套現走人。
上文提及美國10年期債息已跌至1.6厘左右，有趣的是，中國的10年期國債孳息卻仍有3.04厘，單以息差計，人民幣應走強，但本周一卻跌破「七算」，自然也是應對貿戰的手段，美國隨即宣布將中國列為貨幣操控國，可說中美在貿易戰上拳來腳往，並開始貨幣戰的新戰場。
筆者看到上述新聞，可說猶如看到最荒謬的黑色笑話，從來美國都是最明目張膽操控美元匯價和美國息口，特朗普更多次說聯儲局鮑威爾不夠聽話，沒有推低美元和美息，卻又指摘人家以貨幣調節來回應你的貿易關稅！
「同姓」成交急增或涉「甩名」
筆者最近看到Q房網一個頗為有趣的研究報告，該機構將買賣雙方最少有一個姓名相同的成交做統計。研究顯示雖然二手市場整體成交連月下挫，但7月份錄得的「同姓」成交不跌反升，達506宗，按月增加約14.5%，並創逾兩年新高；此消彼長之下，令「同姓」成交佔整體二手成交的比率連升3個月至16.2%，並創10個月新高（見圖4）。
另外，7月份非「同姓」成交平均成交金額為906萬；而「同姓」成交平均金額較低，僅為825萬元，是非「同姓」成交的91%。但與6月份相關數字比較，7月份非「同姓」成交平均價基本持平，而「同姓」成交平均價抽升近7.7%，內部轉讓比例高達16.2%，可見「同姓」成交是該月整體二手平均價格上升的主因。
Q房網認為部分「同姓」成交極可能屬於透過內部轉讓而進行「甩名」，以方便利用首置身分不用繳辣稅買樓，是否如此有待證實，但卻令人想起「同姓三分親」的說法。