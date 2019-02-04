陸振球：今年長債ETF遠遠跑贏樓價

說到太古A，大家可有留意到同系的太古地產（1972）股價近月備受壓力，月線圖本月更一舉跌穿了2016年初以來的上升軌（見圖1）？太古地產在香港擁有龐大的寫字樓及商場收租組合，其股價不濟，反映資金並不看好相關物業巿道，最近仲量聯行發表的研究報告指出，香港中環連續5年商廈租賃成本（包括租金、稅項及服務費）高踞全球最高，今年首季中環每年租賃成本達每平方呎340美元（每月平均每平方呎221港元），遠高於紐約市中心以每年每平方呎212美元位列第二位（見圖2），有朋友問，中美貿易戰惡化加上香港政治動盪，香港如此高的商廈租賃成本還可以維持下去嗎？

政治動盪 太古地產備受壓力

有商界朋友表示，確有外國商業機構在評估香港的政治風險後打算撤離，如成為潮流，自然會對香港的寫字樓租金和價格造成壓力。如此，太古地產股價急跌，或反映相關風險。其實，不單香港，全球的經濟也漸見隱憂，否則各國也不用鬥快減息，繼上周聯儲局逾10年來首度減息後，本周先後有新西蘭、印度、泰國和菲律賓相繼減息，美國10年期債息更一度跌穿了1.6厘，和去年10月曾高見3.2厘以上孳息相比足足跌了超過一半，實在怵目驚心。

長債息回落，多數涉及兩個原因，一是巿場認為經濟有隱憂，通脹回落甚至有通縮風險，二是買債避險。

固然，息口走低有利減輕供樓負擔，也令偏低的物業租金回報看似可以接受，所以自然有人說利好樓巿，但如經濟走差，加上貿易戰風險和近期香港的政治亂局，維持低息是否足以推升樓價或保持樓價在高位，便有疑問，如稍後香港的政治問題再惡化以至失業率攀升，更可能增加樓巿的利淡因素。

據統計，隨着全球息口走低，原來已有超過15萬億美元的債券孳息變成負數（見圖3），借錢給人更要反過來付息，乃是金融巿場的荒謬，而但凡荒謬的事，可以永久持續嗎？

債息負數荒謬難持續

不過，短線而言，債巿的表現不但可以跑贏股巿，也可跑贏樓巿，就以美國長債ETF—TLF而言，大家估下去年11月初至本周升了多少？累積升幅接近28%！且買賣成本極低及不用如買樓要付辣招稅，隨時可套現走人。

上文提及美國10年期債息已跌至1.6厘左右，有趣的是，中國的10年期國債孳息卻仍有3.04厘，單以息差計，人民幣應走強，但本周一卻跌破「七算」，自然也是應對貿戰的手段，美國隨即宣布將中國列為貨幣操控國，可說中美在貿易戰上拳來腳往，並開始貨幣戰的新戰場。

筆者看到上述新聞，可說猶如看到最荒謬的黑色笑話，從來美國都是最明目張膽操控美元匯價和美國息口，特朗普更多次說聯儲局鮑威爾不夠聽話，沒有推低美元和美息，卻又指摘人家以貨幣調節來回應你的貿易關稅！

「同姓」成交急增或涉「甩名」

筆者最近看到Q房網一個頗為有趣的研究報告，該機構將買賣雙方最少有一個姓名相同的成交做統計。研究顯示雖然二手市場整體成交連月下挫，但7月份錄得的「同姓」成交不跌反升，達506宗，按月增加約14.5%，並創逾兩年新高；此消彼長之下，令「同姓」成交佔整體二手成交的比率連升3個月至16.2%，並創10個月新高（見圖4）。

另外，7月份非「同姓」成交平均成交金額為906萬；而「同姓」成交平均金額較低，僅為825萬元，是非「同姓」成交的91%。但與6月份相關數字比較，7月份非「同姓」成交平均價基本持平，而「同姓」成交平均價抽升近7.7%，內部轉讓比例高達16.2%，可見「同姓」成交是該月整體二手平均價格上升的主因。

Q房網認為部分「同姓」成交極可能屬於透過內部轉讓而進行「甩名」，以方便利用首置身分不用繳辣稅買樓，是否如此有待證實，但卻令人想起「同姓三分親」的說法。

[陸振球 樓市解碼]