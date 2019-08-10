新地藍地項目 再申建96伙分層大單位

2014年曾獲批 去年方案屆滿

上述的發展方案與2014年獲批准的發展方案相同，惟有關的發展方案於2018年10月屆滿，新地曾就該方案申請延期至2022年，惟遭城規會反對，因政府2017年起就屯門第54區興建公營房屋作研究，而上述項目涉及相關範圍。

遠洋或相關人士收購旺角舊樓

此外，土地註冊處資料顯示，旺角煙廠街25及27號舊樓連環錄得4宗成交，成交價為660萬至1260萬元不等，以單位實用面積605及1210方呎計，實呎約1.07萬元。單位買家為財團富盟創建有限公司，其公司董事為廖卓琪（LIU, CHEUK KEI CHLOE）及楊樂宇（YANG, LEYU），為遠洋地產或相關人士，不排除是收購物業作重建之用。另土地註冊處資料顯示，銅鑼灣希雲大廈的7樓B室，於上月以2,820萬元易手，實用980方呎，實呎約2.88萬元，較去年初購入高一層的單位、實呎約1.1萬元高逾1.6倍，單位新買家為金朝陽（0878）。