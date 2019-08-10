啟德承啟道商業地收10份標書 區內次高

【明報專訊】因社會氣氛惡劣，而不被業界看好或有機會流標收場的東九啟德承啟道鄰近啟德體育園商業/酒店地，地政總署共收到10份標書，為啟德商業地標書數目次高的地皮，較市場預期為佳，而區內標書數目最多的地皮為2017年5月南豐以246.1億元投得的第1F區2號地皮，當時共收到12份標書。
市場預期，不排除有發展商抱「執死雞」心態入標。承啟道地皮不受地政總署日前公布入標新安排所限，且地皮規模不算龐大，大部分發展商獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐（0020）、鷹君（0041）、遠展（0035）、建灝，另中資中海外（0688）亦有入標。至於已中標毗鄰體育園的新世界（0017）則未有入標。
地皮最高估值逾37億
會德豐地產物業估價及研究高級經理何偉錦表示，按市况出價，並指政府調高投地按金對發展商入標影響不大。建灝地產行政經理林綺華則表示，集團看好啟德發展，故獨資入標競投。至於出價，則考慮到現時社會氣氛，出價偏向審慎及保守。
美聯測量師行董事林子彬表示，雖然同區曾有兩幅商業地皮分別先後流標及撻訂，但是次推出的地皮規模相對較細，風險較低，故吸引不少財團垂青，反應亦勝市場預期，惟商業及酒店部分不可拆售，故入標財團出價亦會反映上述因素。
上述地皮面積121,375方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，主要作為酒店及商業用途，可建樓面344,448方呎，當中酒店樓面不少於15.5萬方呎，寫字樓不少於10.3萬方呎樓面，預計提供300間酒店房間。
業界估計，地皮估值27.6億至37.2億，預計每方呎8000至1.08萬元。