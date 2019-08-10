啟德承啟道商業地收10份標書 區內次高

市場預期，不排除有發展商抱「執死雞」心態入標。承啟道地皮不受地政總署日前公布入標新安排所限，且地皮規模不算龐大，大部分發展商獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐（0020）、鷹君（0041）、遠展（0035）、建灝，另中資中海外（0688）亦有入標。至於已中標毗鄰體育園的新世界（0017）則未有入標。

地皮最高估值逾37億

會德豐地產物業估價及研究高級經理何偉錦表示，按市况出價，並指政府調高投地按金對發展商入標影響不大。建灝地產行政經理林綺華則表示，集團看好啟德發展，故獨資入標競投。至於出價，則考慮到現時社會氣氛，出價偏向審慎及保守。

美聯測量師行董事林子彬表示，雖然同區曾有兩幅商業地皮分別先後流標及撻訂，但是次推出的地皮規模相對較細，風險較低，故吸引不少財團垂青，反應亦勝市場預期，惟商業及酒店部分不可拆售，故入標財團出價亦會反映上述因素。

上述地皮面積121,375方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，主要作為酒店及商業用途，可建樓面344,448方呎，當中酒店樓面不少於15.5萬方呎，寫字樓不少於10.3萬方呎樓面，預計提供300間酒店房間。

業界估計，地皮估值27.6億至37.2億，預計每方呎8000至1.08萬元。