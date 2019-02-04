CCL連跌兩周 周末睇樓量29周新低

兩周累跌0.53%

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，中美貿戰升級10周即約兩個半月計，首5周樓價走勢較波動；CCL最高190.48點，最低186.26點，波幅為4.22點。到最近5周，樓價波幅明顯收窄，CCL最高189.77點，最低188.43點，波幅為1.34點，整體走勢出現輕微回軟的迹象。

朗8額印鬆綁 開放式3年升六成

事實上，據美聯統計，15個指標屋苑本周末預約睇樓量錄399組，較上周438組減少8.9%，亦創29周新低。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，社會運動持續，加上中美貿易局勢仍未明朗，一眾買家入市態度傾審慎，令二手成交表現受拖累。

另外，元朗朗屏8號再錄額印鬆綁貨易手勁賺個案。中原資深分區營業經理車子毅表示，朗屏8號2座低層B室，實用面積246方呎，屬開放式間隔，業主今年5月放盤，叫價488萬元，惟近日外圍及本港政經局面不穩，叫價態度軟化，經議價後，最終減價23萬元或4.7%，以465萬元沽出單位，實呎18,902元。原業主2016年5月以283萬元購入單位，持貨3年多，帳面獲利182萬元，升值64%。