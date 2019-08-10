映日灣4日收2800票 超額11倍

不過，億京同系大埔白石角海日灣II，據成交紀錄冊顯示，錄得4月開售以來首宗撻大訂個案，單位為12座20樓C室特色戶，實用面積251方呎連217方呎天台，原於5月13日以534萬元售出，買家其後亦已簽署正式合約，惟近日取消交易，料遭沒收10%訂金涉逾53萬元。

明寓複式1.28億沽 實呎4.7萬

昨日整體一手成交量仍維持個位數字的低水平，但個別豪宅仍然錄得高價成交。佳明（1271）持有的太子道西明寓，最新透過招標以1.28億元，售出一伙特色戶（不連室內裝修）。單位為頂層15、16樓B室複式戶，採四房雙套設計，實用面積2718方呎連957方呎平台，實呎4.7萬元。

澐灃本月開齋 4房4064萬沽

上述為明寓成交價次高紀錄，項目同層A室特色戶，較早前以1.48億元售出（連室內裝修），創明寓最高成交價。佳明營業及市務總監顏景鳳指出，明寓現餘1伙標準戶及4伙複式戶待售；項目已累售13伙，估計套現近7.5億元。

另外，永泰（0369）及萬泰合作的沙田九肚麗坪路澐灃，亦錄得本月首宗成交；最新售出5座2樓B室，屬實用面積1614方呎4房雙套房戶型，成交價4064.052萬元、實呎25,180元。

OASIS KAI TAK推低座複式招標

鷹君（0041）大埔白石角朗濤，最新售出7A座6樓B室，成交價2225.4萬元，以單位實用面積1233方呎計，實呎1.8萬元，令項目7月底開售至今累售單位總數，增加至約360伙。至於會德豐（0020）開始收樓的東九龍啟德OASIS KAI TAK，推出3伙分佈於低座B、C座的複式單位，將於本月12日（下周一）起招標。