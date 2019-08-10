將軍澳本月首周二手交投急跌九成 市况不明 買家轉買為租大增

明報記者 張允亭

事實上，將軍澳二手交投自上月首周起按周逐漸下調，到上月下旬跌勢加劇，直至本月初則受將軍澳遊行影響，交投量繼續處於低水平。市况前景未明下，有準買家決定轉買為租。美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳日出康城首都6座中層左翼C室，實用面積518方呎，屬2房間隔，新近以月租1.7萬獲承租，呎租33元。該名租客原本計劃在區內購入3房單位自用，惟對目前政治及經濟環境有顧慮，故押後入市計劃。單位業主於2009年以288萬購入該單位，現將單位租出，享租金回報率約7厘。

區內租賃破百宗水平

區內二手市場以租務主導，至今暫錄103宗租賃成交。其中， 香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城二期中層F室，實用面積363方呎，屬2房間隔，最新以月租1.58萬元獲承租，呎租44元。業主1999年以252.1萬購入單位，現享租金回報約7.5厘。

嘉湖首周17宗租賃 買賣僅7宗

此外，十大屋苑亦出現同樣情况，嘉湖山莊本月首周租賃活躍，已錄約17宗租務成交，平均實用呎租約25元，相反二手買賣卻僅錄得約7宗。中原區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊景湖居9座低層C室，實用面積546方呎，屬3房間隔，最新以月租1.25萬元租出，呎租約23元。業主於2016年7月以403.8萬元買入單位，現享租金回報約3.7厘。

太古城3房月租3.2萬租出

港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城，本月暫錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約40.5元。中原資深區域營業董事趙鴻運指，太古城漢宮閣低層F室，實用面積723方呎，屬3房間隔，業主上月叫價3.4萬元放盤，經議價後，終以3.2萬元將單位租出，呎租約44元。業主於2007年1月以405萬元買入單位，持貨12年，現享租金回報約9.5厘。

另馬鞍山方面，市場消息指，最新一宗成交位於天宇海7A座高層A室，實用面積938方呎，屬3房連套房間隔，以3.3萬元獲租客承租，呎租約35元。原業主於2010年以955萬元購入單位，現享租金回報約4.1厘。