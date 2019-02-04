Uber上季虧損409億 歷來最勁

公司：明年虧損開始收窄

上季業績反映優步的整體業務仍在增長，惟在全球面臨激烈的競爭，且要提供大量乘客補貼及司機獎金。這些燒錢措施自其10年前成立以來，一直是其重要的推廣策略。分析師和投資者預計，優步和整個網上召車業未來仍有更多虧損。

不過優步預計，2019年將是其虧損的高峰期，2020年及以後，虧損應會開始收窄。該公司估計，不包括息稅和折舊等費用，整個財年將虧損30億至32億美元，虧損金額比分析師預期低。優步表示，有信心隨着優食（Uber Eats）送餐等業務拓展，司機補貼將逐步下降，未來將繼續開拓更多市場，並繼續推出像優食這樣增長速度驚人的業務。雖然美國網上召車行業的競爭似乎正在減弱，但競爭卻在加劇。以拉美為例，優步在該地區的收入按年跌24%。此外，美國遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）在第二季沒有重要遊戲發布，利潤按年跌18%至3.28億美元，股價早段跌4%。

（綜合報道）

[國際金融]