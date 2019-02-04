IEA下調全球石油需求預測

IEA警告，當前形勢的不確定因素增加：中美貿易爭端仍未解決，而美國9月還將徵收新的關稅。愈來愈多證據顯示經濟增長放慢，多個大型經濟體今年上半年的GDP增長轉弱，有可能令原油需求增長預測進一步下調。IEA稱，最新的報告已將國際貨幣基金組織（IMF）下調全球經濟增長前景的因素考慮在內。IMF近期將2019年全球GDP增長預期下調至3.2%，較原本預期下修了0.1個百分點。

今年首5月需求 海嘯以來最低

IEA表示，美國大量生產原油，威脅油市供求平衡，抵消了中東的地緣政治緊張形勢及油組減產的作用。美國能源信息署（EIA）本周早前亦連續第7個月，下調2019年度全球原油需求預期。

（綜合報道）

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