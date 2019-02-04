IEA下調全球石油需求預測

【明報專訊】總部設在巴黎的國際能源署（IEA）昨日發表月度報告，指全球經濟放緩及中美貿易戰加劇的風險，可能導致貿易活動減少及原油需求增長放緩。報告稱，今年1至5月的原油需求增長僅為每日52萬桶，是2008年金融海嘯以來最低的水平。IEA稱，由於原油需求前景疲軟，下調了今明兩年的原油需求預測。今年的原油需求增長預測，由每日120萬桶下調至110萬桶，為4個月來第3次下調。明年的原油需求增長預期，亦由每日135萬桶下調至130萬桶。不過市場憧憬油組進一步減產，國際油價升逾1%，布蘭特期油價格升逾2%，紐約期油升逾3%。
IEA警告，當前形勢的不確定因素增加：中美貿易爭端仍未解決，而美國9月還將徵收新的關稅。愈來愈多證據顯示經濟增長放慢，多個大型經濟體今年上半年的GDP增長轉弱，有可能令原油需求增長預測進一步下調。IEA稱，最新的報告已將國際貨幣基金組織（IMF）下調全球經濟增長前景的因素考慮在內。IMF近期將2019年全球GDP增長預期下調至3.2%，較原本預期下修了0.1個百分點。
今年首5月需求 海嘯以來最低
IEA表示，美國大量生產原油，威脅油市供求平衡，抵消了中東的地緣政治緊張形勢及油組減產的作用。美國能源信息署（EIA）本周早前亦連續第7個月，下調2019年度全球原油需求預期。