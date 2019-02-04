英次季GDP收縮0.2% 7年首見 脫歐延期 企業加緊去庫存

美國總統特朗普威脅可能取消下月的中美談判，令貿易緊張形勢再次升溫，拖累美股早段跌逾250點。標普500指數和納指早段跌逾1%，晶片類股領跌。市場憂慮增長放緩，美國10年期國債孳息率曾跌穿1.7厘。現貨金在每盎司1500美元以上徘徊。

特朗普威脅取消談判 道指挫250點

商業調查顯示，英國經濟在第三季之初表現穩定，但其在今年餘下時間的表現，將取決新任首相約翰遜與歐盟之間的博弈。倘歐盟拒絕協商新的脫歐協議，約翰遜表明將在10月底硬脫歐。英國傳媒稱，約翰遜已向所有公務員發信，表示準備無協議脫歐是政府的首要任務。英倫銀行上周公布的調查指出，倘英國硬脫歐，商界預計產出、就業和投資將會下降。

約翰遜：首務準備無協議脫歐

英倫銀行憂慮脫歐的不確定性長期損害英國生產力。自2016年英國公投決定脫歐以來，投資水平持續較低。在過去6季當中，商業投資有5季下滑。英倫銀行早前將今年經濟增長預測，由1.5％下調至1.3％。今年的商業投資預測，則由原先估計增長3%，修訂為下降1.5％。由於中美貿易緊張形勢升級，商業信心轉弱，預計英國或全球經濟下半年難顯著反彈。

另一方面，日本5月起改元為「令和」，交接期間連續10日休假，令個人消費在上季有所復蘇。日本第二季GDP初值顯示，剔除物價變動因素後的實際GDP按季增長0.4%，換算成年率增長1.8%，遠超分析師預期，是連續3個季維持經濟擴張。不過中國經濟增長放緩導致日本出口停滯，加上進口增長拖累GDP增幅，令第二季經濟增長較首季的2.8%年增長率有所收窄。

日本改元 上季個人消費復蘇

由於長假帶動的旅遊相關需求增加，第二季個人消費按季增長0.6%。由於改元和連休的提振作用無法長期持續，加上中美貿易戰升級及日圓升值等不利因素，令日本經濟將持續面臨挑戰。不過預料在10月上調消費稅前，本季的消費支出仍會增長。日本經濟再生大臣茂木敏充稱，經濟形勢「以內需為中心持續溫和復蘇」，若全球經濟風險變為現實，將毫不猶豫地採取行動。除了英國和日本，美國、中國和歐元區第二季增長也有所放緩。為提振經濟，聯儲局和亞太區多國央行近期放寬了貨幣政策。

（綜合報道）

[國際金融]