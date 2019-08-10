D2 Place與租戶共渡時艱 8月一次式減租20%

零售吹淡風 品牌讚商場做法

D2 Place解釋，作為主力支持本地品牌、設計師及小店營運的商場，明白商戶目前面對的問題，特此向所有已付8月租金的零售商戶，安排一次性的20%租金減免，一起共渡時艱。翻查D2 Place的facebook（fb），商場於8月7日傍晚，因應荔枝角附近有集會，一期及二期商場均暫停營業。

香港本地品牌Green Rivor Handmade Jewellery亦於fb發文感謝D2 Place，指近日當荔枝角出現不同事件，都會收到D2 Place的訊息交代安排，今次更收到減租通知，大為讚賞D2 Place的做法。

九倉李玉芳：租戶未要求減租

其他商場方面，擁有海港城、時代廣場的九倉置業（1997）副主席兼執行董事日前曾指出，海港城上半年續租租金有單位數字升幅，但很難預測之後的表現，暫未收到租戶的減租要求。

D2 Place一期及二期分別於2013年及2016年開幕，由工業大廈改建而成，除了商場亦有寫字樓空間，商場設有戲院，其他商戶大多是本地品牌，每逢周末就會舉行市集。