中國PPI 3年來首負增長

負增長持續 豬肉價格拉高通脹

CPI上升，主要是食品價格增9.1%，升幅較上月擴大0.8個百分點，其中鮮果價格升39.1%；豬肉價格升27%，是拉高通脹的主要推手。PPI方面，與石油有關行業的出廠價格顯著走低，石油和天然氣開採業按年減少8.3%；石油、煤炭及其他燃料加工業按年減少5.1%。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，PPI見3年新低，與國際原油價格下跌，拖低國內原油行業價格有關；另一方面，全球需求疲弱加上中美貿易摩擦，對外依賴度較高的行業也出現價格走低情况。PPI走低，企業利潤增長面臨一定壓力。他預料，伴隨豬肉價格升幅回落及蔬菜水果供應季節性增加，CPI或趨於下行，但要注意中美貿易摩擦也給農產品的供應增加成本，農產品通脹風險仍然較高；PPI下半年或維持負增長，整體而言，今年工業企業利潤仍將承壓。

交行：PPI跌證工業需求偏弱

交行金融研究中心高級研究員劉學智則指出，內地正處於豬肉價格的上行周期中，不過非食品價格升幅在收窄，表明非食品需求其實偏弱。PPI下跌印證了需求偏弱的趨勢，說明整個工業領域需求同樣較弱。他也認同，下半年PPI在部分月份還會出現負增長，但也要看到宏觀政策偏向積極擴大內需如消費和基建，有助PPI逐漸走穩。

長江證券宏觀分析師趙偉亦估計，伴隨財政收支平衡壓力上升，棚改縮量和融資收緊對地產拖累等影響逐步顯現，疊加全球不景氣加劇，內外需對PPI的拖累將浮現，未來一段時間PPI或繼續處於負增長。