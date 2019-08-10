劉鳴煒華置股權轉入信託 身兼創始人及受益人 市值約29億元

明報記者 方楚茵

大劉於2017年3月以「健康狀况極為不穩」為由分身家，當時除了將前女友呂麗君及其子女踢出信託外，亦將華置股份重新分配，當中劉鳴煒一直經由其全資持有的私人公司Century Frontier Limited持有4.764億股或24.97%公司股權，而華置執董、劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）則作為其未成年子女劉仲學及劉秀樺的信託人，透過全資持有的私人公司控制華置的9.54億股股份。

9年前離婚 傳有一對龍鳳胎子女

經過重組後，劉鳴煒將透過私人信託Vigra持有華置股權（見附圖），惟申報僅提及劉鳴煒是信託創始人及受益人，未知他的子女有否列為受益人。據以往傳媒報道，劉鳴煒前妻為英國讀書時認識的Wendy，雙方育有一對約10歲的龍鳳胎。劉與Wendy在2010年離婚後，在2012年他的一名女友再為其未婚生子，往後他曾傳結交包括被指為「港鐵之花」的Elizabeth Yeung，以及今年3月被傳與24歲無綫電視新聞主播趙慧奈開始拍拖。

劉鳴煒甘比有購對方股份優先權

此外，雖然劉鳴煒僅持有華置約25%股權，但申報一直卻顯示他持有華置約75%股權。事實上，2017年分家時，公告並未披露劉鳴煒與甘比之間簽有一份優先認購權契約，協定任何一方有意出售股權，對方將有權優先收購股份，但其後在年報已有交代此契約，因此劉鳴煒在甘比持股有「應佔權益」，而需要合併申報。

除了分身家，近年華置的營運亦似乎已交由甘比家族負責，陳氏三姐妹均為華置執行董事，甘比姐姐陳詩韻更兼任行政總裁。相反劉鳴煒則由執行董事變為非執行董事，並兼任主席一職。