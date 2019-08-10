花旗：九倉離私有化不遠

現市值折讓69% 估值極廉

報告指出，宏觀因素及本地社會動盪拖累九倉股價下瀉，市帳率低見0.36倍，市值較帳面值折讓高達69%。此前會德豐於2018年收購會德豐地產（新加坡），及於2010年收購會德豐地產時，市帳率分別為0.65及0.4，可見九倉現時估值更為便宜，因此花旗認為價格對潛在私有化是非常吸引。

花旗進一步分析指出，假設以九倉市值520億元、收購溢價65%計算，會德豐若要收購餘下34%股權，實際僅需290億元。據九倉中期公告，截至今年6月30日公司帳面有銀行存款及現金190億元及長期投資386億元，即是是次收購成本完全可以藉助私有化後公司現金及出售部分資產來負擔。

花旗又指出，預期私有化另一原因是現時九倉與會德豐均專注本港地產開發，二者業務重複，九倉又設下集團於內地投資比重不多於股本50%的限制，令交疊更為明顯。九倉私有化後，會德豐業務發展將會更為靈活。而將二者於中港兩地銷售額相加，預計會德豐每年銷售額可達300億至400億港元，足以令其躋身本港地產行業前列。