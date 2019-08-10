環球避險 全球股票基金一周走資1890億

港股基金連續14周淨流出 有紀錄最長

據券商Jefferies引述EPFR的數據顯示，截至本周三的一個星期，全球股票基金錄得242.39億美元（約1890.64億港元）淨流出，為今年最多。當中，中國股票基金淨流出22.07億美元，是2015年8月中以來最多。香港股票基金淨流出4.48億美元，連續14周淨流出，是2005年有紀錄以來最長。中港股票基金合共淨贖回金額達26.55億美元（約207.09億港元）。

全球而言，股票基金均大幅走資，已發展歐洲的股票基金本周淨贖回39.65億美元，已是連續第30周走資。之前一直吸資的美國股票基金，本周亦走資160.3億美元，規模是今年最多。而日本股票基金則錄得17.64億美元淨買入，主要是日本央行入市所致。

資金避險，環球貨幣市場基金本周錄得1028.08億美元（約8019億港元）淨流入，是去年12月以來最多。黃金基金吸資16.07億美元，已連續12周吸資。

恒指全周跌979點 連跌3周累挫2826點

中港股市昨日再下跌，恒指以全日最低位收市，報25,939點，跌181點，國指再度跌穿10,000點，報9993點，跌48點，全日主板成交685億元。大市沽空比率達17.1％，連續5日高於16％。內地A股亦下挫，上證綜指跌19點或0.7％至2774點，滬深300跌0.97％。恒指已連跌3周，累跌2826點，本周恒指及國指均跌逾3％，分別跌979點及354點。

金價升穿1500美元 招金升3.8％破頂

藍籌股在公布業績後榮辱互見，太古A（0019）跌4.1％，是昨日表現最差的成分股。而表現最好的是剛公布中期業績的中移動（0941），昨日逆市升2.9％。受貿易戰影響，中興通訊（0763）跌7.8％，金價突破1500美元，招金（1818）升3.8％破頂。

康證投資研究部董事李聲揚認為，壞消息已經盡出，人民幣即使破7後亦已穩定下來，唯一不明朗是貿易戰的發展，但市場已大致反映。他認為現在市場的避險意識太重，估計看淡資金已經換馬，未來港股大跌機會不大。