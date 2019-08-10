拆局：2005年及2011年兩度簡化行政層級

金融海嘯後港曾稱要裁3000人

新制度下即使是同一層級，因為部門盈利表現和工種需求，可靈活給予不同的薪酬水平。另外亦有助減少內部官僚架構，提高銀行營運效率。不過當時銀行未有裁員，反而在薪酬調查後，薪酬未達市場水平的僱員可獲加薪。

不過在金融海嘯後的2011年，匯控宣布在全球裁減3萬員工，當時在港預期在3年內，裁減3000名後勤員工，佔當時該行香港員工人數逾一成。匯豐亞太區行政總裁王冬勝當年在內部電郵明言，匯豐「無需要複雜的架構和官僚作風」。

首輪裁員在同年10月開始，及後數月陸續裁減員工，遍及資訊科技、財資管理、人壽保險、零售銀行及財富管理部門。不過裁員計劃提早在2012年第二季完成，最終裁員數百人，時任行政總裁歐智華指實際裁員大幅少過預期的人數。

此外，該行時有傳出裁減資訊科技員工，最近一次的大型裁員消息在2017年，裁減120個零售銀行及財富管理業務所屬的資訊科技員工。今年5月，外電亦有消息指出，匯控計劃全球裁減500個投行職位，作為削減成本計劃的一部分。