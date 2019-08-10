匯控大中華一姐黃碧娟離職 取消職位 分析：精簡架構控制成本

明報記者 廖毅然

黃碧娟離任的內部郵件由匯控亞太區行政總裁王冬勝發出，他在電郵中指出，黃碧娟離開主要因「尋求其他發展機會」。黃碧娟自1992年加入匯控，內部電郵指出，她多年來在集團的環球銀行及資本市場部門擔任重要職位，主管亞洲的資本市場及企業業務，在匯豐成為中國最大的外資銀行發展中擔任重要角色，亦支持人民幣國際化及珠三角發展等重要策略。王冬勝表示，感謝她27年來對集團的貢獻。

集團：上月底辭職 無關集團裁員華為事件

匯控發言人表示，黃碧娟現時管理4個地區，包括中國內地、香港、澳門及台灣，她離任後，集團不會再設大中華區行政總裁一職，而是由這4個地區的主管互相協作。發言人強調，集團的大中華策略不會因為此人事變動而改變。換言之，現時黃碧娟以下的香港區行政總裁施穎茵、匯豐中國行長廖宜建、台灣區總裁陳志堅及澳門區行政總裁劉伯雄，日後將直接向王冬勝匯報（見圖）。

一度被視為王冬勝接班人

事實上，大中華區行政總裁一職原本是為黃碧娟而創設，現年58歲的黃碧娟此前掌管匯控中國區業務，2015年初時任香港區行政總裁馮婉眉離任後，黃碧娟代管香港業務，集團並在當年3月新設大中華區行政總裁一職，當時一度被外界視為王冬勝（今年68歲）的接班人。

是次黃碧娟離任的時間也惹人猜疑，因為本周初，匯控突然宣布范寧不再擔任集團行政總裁一職，其後更承認會裁員約4000人，主要為高層員工。僅在「大地震」幾天後，再宣布黃碧娟離任。據了解，集團是次裁員主要為精簡層級，以便日後更靈活地應對業務挑戰。

匯控在港股價昨日收報60元，跌0.3％，傍晚傳出黃碧娟離任的消息後，其倫敦股價跌逾1％，折合港元低見59.3元。

股價昨跌0.3% 倫敦股價再跌逾1％

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，黃碧娟離任難言是否與裁員計劃有關，但她離任後，集團不再設大中華區行政總裁一職，相信是為了精簡架構，屬於成本控制的一環。他認為市場對匯控裁員一事暫時呈負面反應，相信即使有效益也要等一至兩季後才會顯現。