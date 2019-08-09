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代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人

【明報專訊】傳統中醫雖然涉及繁複的煲藥過程，由於煎煮中藥材萃取的有效成分較高，效用較好，不少人仍然選用；但自行煲藥或中醫診所代煲藥均受時間或環境限制，於是市場上出現由第三方代煲中藥及速遞上門的商業模式。有公司捱過最初幾年的觀望期，去年開始錄得盈利；加上成功與其他公司處方軟件對接，以及利用剩餘產能開拓新業務，預料未來幾年可望繼續取得增長。

香港中醫藥服務中心總經理朱立城表示，公司成立於2012年9月，有兩名創辦人兼投資者，因為其中一名創辦人兼投資者當時長居深圳，感受到網購和速遞服務開始在內地大行其道，什麼貨品都可以送上門，於是想到，可否將這種模式移植到中醫行業，將煲好的中藥送到病人家中。另一名創辦人兼投資者則是曾經修讀中醫課程的退休人士，對於這概念極感興趣，雙方一拍即合。

網購內地風行 啟發創業

正式成立該公司前，兩人已經預先籌備接近一年，主要是在開發軟件方面。公司正式成立之後，最初是透過向中醫師發信，邀請他們到廠房參觀；後來更派出員工，親自到一些中醫診所介紹。

不過最初幾年，登記合作的中醫診所相當多，但實際接單量偏低。因為很多中醫診所對於這種合作方式有疑慮，害怕不能準時將煲好的中藥送到病人家中。其次，速遞費用較高，加上中藥材連同煎煮服務的成本，比中藥顆粒冲劑為高，故很多中醫診所抱觀望態度。

中午12時前看病 下午6時前送藥

因此，業務雖然每年都有穩定增長，至去年才開始略具規模。現時，大約有100家本地中醫診所與公司恒常合作，其中約50家較活躍，貢獻大部分代煲中藥及速遞服務的生意。

除離島和半山區等少數地區之外，公司一般情形都可以即日送藥上門。若病人在中午12時或之前看病，會在同日下午6時或之前將煲好的中藥送上門；若病人在下午3時或之前看病，則會在同日晚上9時或之前送到。

朱立城表示，合作的約100家中醫診所可以分成幾類，第一類是本身有中藥顆粒冲劑及中藥材配藥服務，但沒有煎煮服務，當有病人不想自己煲藥時則轉介給公司；第二類是本身只提供中藥顆粒冲劑配藥服務；第三類是以往主要提供推拿和針灸服務，主要治療痛症的中醫診所，部分完全沒有配藥服務。此外，有中醫師是在其他機構駐診，或上門為病人診症時，使用公司的服務。

至於速遞上門方面，公司同時與幾家物流公司合作，偶然有需要時，會透過手機應用程式，請電單車速遞員或兼職「步兵」小量送貨，這速遞員大多會先經過面試聘用。

代工古方產品 用盡6000方呎廠房

由於代煲中藥及速遞服務的生意只是穩定增長，未用盡6000方呎廠房，所以在年前購入了攪拌機和包裝機，開拓設計代工生產（ODM）及代工生產（OEM）兩種業務。ODM業務的比重較高，其中幾種紓緩濕疹問題的中醫古方產品，特別受歡迎。年前公司已經推出紫草膏和黃蓮膏，約兩個月前推出蛋黃油，1個月前推出茶樹綠豆濕敏軟膏。

現時，這幾款產品都只是印上製造商、生產日期、生產批次、保存期等，沒有印上品牌名稱，另有逾10款中式湯包；銷售方面，現時是交給中醫診所和批發商分銷。朱立城表示，中醫診所願意採購產品，因為自行製作太花時間，而且公司容許小批量採購，每款數十瓶亦可。除繼續物色中醫診所分銷之外，產品稍後還可能會推廣至相熟的美容院、網購平台或藥房。

OEM產品方面，公司正在和多家本地公司商討合作，由初創公司到上市公司都有，相信未來具增長潛力。例如，有初創公司希望推出中草藥護膚品，但很難自設廠房生產。若產品毛利率不錯，最少可以接受每款低至1000至2000件的訂單。

朱立城透露，公司由去年開始錄得營運盈利，希望隨着業務增長，在兩年內回本。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

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