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W LUXE首錄摩貨 8個月升一成

【明報專訊】新地（0016）去年推售的沙田石門W LUXE，首錄摩貨（成交前已轉讓）獲利個案。中原（工商舖）工商部分區營業董事葉宇政表示，有W LUXE業主於去年底向發展商一手購入中層13伙，並於近日以摩貨形式推售，並成功售出1伙。售出單位為S03室，面積約426方呎，以約590萬元易手，呎價約13,850元。

資料顯示，原業主於去年11月以518萬元購入，持貨9個月，帳面獲利72萬元或14%。葉氏表示，該業主持有的12個單位亦正放售，面積約406至603方呎，部分單位更連車位出售，意向呎價約1.3萬元起，入場費由585萬元起。

蔡伯能呎價3.39萬沽遠金單位

另外，市場消息稱，金鐘遠東金融中心低層15室，面積約472方呎，原業主曾以每呎3.7萬元放售，及後減價約6%，並以約1600萬元售出，呎價約3.39萬元。

據悉，上述單位原業主為資深投資者蔡伯能，蔡伯能於2017年以總價2.9億元購入該商廈全層，平均呎價約2.52萬元，期後將全層分拆成10伙沽出，是次成交為分拆單位的最後餘貨。

縉庭山車位235萬破頂

車位市場方面，荃灣縉庭山有車位以屋苑新高價易手。市場消息稱，荃灣縉庭山2樓單號車位，新近以235萬元售出，成交價創該屋苑車位市場新高，做價較對上舊紀錄高出15萬元或7%。原業主今年初以202萬元買入，持貨7個月，帳面獲利33萬元或16%。

相關字詞﹕遠東金融中心 縉庭山

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