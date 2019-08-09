仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強

章覺文表示，約翰遜上台為不少人預期之中，相比起樓市，對匯率影響較大。他表示，約翰遜曾透露會削減印花稅1至2個百分點，相信這對樓市肯定會產生利好作用，但有關措施仍要討論，故料樓價在第三至四季時平穩，如最終減稅，到明年第一季樓價或見支持向上。

擬削印花稅 支持明年首季樓價

約翰遜上場令英國硬脫歐機會上升，章覺文認為，這個問題已討論多時，大部分客戶也一早有所預期，相信對樓市影響不至太大。他稱，當地發展商如香港一樣具備財力，貨如輪轉，低於市價賣盤的可能性不大，而二手業主本身有穩定租金收入，不會平賣。因此，他料即使最終英國硬脫歐，在倫敦樓市供求不平衡的情况下，料平均樓價最多調整一成，而在最壞情况下跌浪比香港或較長，可持續兩年。

市場對全球經濟衰退憂慮升溫，章覺文認為，倫敦市中心樓價抗跌力較高，如豪宅區WI供應有限，未來5年只有少於650伙新供應。他解釋，市中心區一地難求，而且發展商由買地至取得各項許可，再到樓盤真正落成，可能要7至8年時間，加上設有高度限制，供應有限，而最近市中心成交亦見復蘇。

有人擔心英國脫歐後會導致企業把辦公室搬離倫敦，章覺文表示，不排除有投資銀行基於自身原因而把辦公室搬離，但同時有金融科技和律師樓等公司正取而代之；並有為數不少的亞洲企業進駐，特別是日本和韓國的需求殷切。他又指，近期外資對倫敦的住宅項目興趣有所增加，以價值1億港元的整層物業較普及，最近成交有明顯上升。

港人對倫敦豪宅需求增

有着前殖民地的歷史，不少港人對英國物業具一定情意結，直至今年有關需求亦有增無減。萊坊數據顯示，在過去3年，香港和新加坡投資額佔倫敦市中心豪宅銷售5%，平均投資金額260萬英鎊（約2483萬港元）。縱使英國脫歐不確定因素升溫，但今年香港買家對倫敦豪宅的需求仍然增加，有6%的準買家來自香港。

最近英國與本港樓市也有些相近之處，同樣受到政治不明朗因素影響，前者樓價增長趨於疲弱。英國按揭公司Nationwide數據顯示，英國7月平均樓價按年僅升0.3%，不但較6月進一步放緩，而且連續8個月增幅不足1%，對比2016年脫歐公投時平均升幅逾5%。公司首席經濟師Robert Gardner稱：「短期內，勞工市場健康和借貸成本較低，會對樓市帶來支持，但政治不明朗因素會為市場活動和情緒帶來潛在負面影響。」

倫敦樓價5月跌逾4% 近10年最大跌幅

首都倫敦的跌幅更嚴重，近年也一直跑輸全國水平。英國國家統計局（ONS）數據顯示，5月倫敦樓價按年下跌了4.4%，創下自2009年8月以來的最大跌幅，並為同期全國跌幅最大的地區。當局認為，現時正處於2016年登頂後回落的跌浪中；即使面對有利的低息環境，但一眾上車客仍難以負擔樓價，脫歐不明朗因素使不少大手客卻步。

不過，萊坊發表報告認為，隨樓價下跌連同英鎊貶值，令投資者於倫敦核心區的購買力，對比全球其他主要城市如紐約等有較大的折讓。如果與5年前相比，美元買家更是相當於折讓了約三成水平買樓，與12個月前比較也節省了12%；况且，縱然近年市中心的交投明顯較為淡靜，但在年第二季起漸見反彈，特別是1000萬鎊或以上物業。

明報記者 王俊騏

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