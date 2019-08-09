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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？

【明報專訊】今日去到茶餐廳，人客很多，但很靜，大家除了食早餐之外，就做低頭族，唔想同其他客人傾偈，但有一位熟客同老闆非常好傾，原來他剛將國內的工廠結業，遣散了所有工人，找清物料供應商的欠數，雖然所餘無幾，但好彩有積蓄，又有自住樓，就算近日香港市面凌亂，但是他仍然可以享清福。

老闆問點解突然會結業，原來在早幾個月前，由於中美貿易戰緣故，熟客的美國客戶找數有困難，一個自命忠心的會計知道之後，立刻反轉豬肚，不但不會為老闆向物料供應商解釋，還通知相熟物料供應商追數，消息傳開之後，工人亦追工資，那位熟客唯有下決心將工廠結束。佢仲話今次患難見真面目而非真情，否則每個月蝕百幾萬都一定會捱下去，現在那些物料供應商以及工人怪責那位將消息傳出去的會計，令到他們損失了一個長期客戶或者好老闆，其實又怎能怪那位會計，只怪他們自己的忠誠度不足，見到公司大難臨頭各自飛。

政府公務員理應上下一心

那些人行為令我想起香港公務員，他們在香港政府最困難的時候集會反對政府，雖然只是有大約10%公務員出席，但聲勢已經非常浩大，難道他們希望特首林鄭月娥下台，港獨抬頭，由一班年輕人接管香港，才是他們的目的？到那時候，相信連份工也沒有了，當然，這個情况是不會發生，國家亦不會容許港獨發生，現在不但代表他們的集會無效，而且還暴露對政府的忠誠度不足。

有前高官話，集會代表政治取向，政府不能夠干涉公務員的政治取向，這是相當混帳的說話，政治取向就是公務員投票選立法會議員、區議員的時候，可以選建制、泛民、激進甚至無政黨人士，公務員甚至可以參加反對派的集會及遊行，政府是不會干涉，但現在政府受到不同層面攻擊，理論上應該上下一心，幫助政府渡過難關，待市况平定之後才追究責任，否則，這個政府倒台，他們什麼也沒有了。

有資深人士話，那些抨擊政府的公務員就是知道政府不會倒台，他們才集會抨擊政府，如果有機會倒台就不會集會，不過亦有人話公務員不是政府走狗，不能盲目支持政府，答案仲簡單，唔好做公務員，因為在入職時已經知道要支持政府。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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