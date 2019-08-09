經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

下一篇 上一篇

譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境

【明報專訊】近月香港人、大陸人，有段時間甚至全球的注意力，都放在香港的街頭動亂上。這場風波大幅影響所有市民的正常生活。不幸，經常性的遊行、集會、示威，甚至暴動，已逐漸成為非常不正常的新常態。 我不迷信，出街前從不懂亦不看通勝，但現在每次出街前，反而要先睇清楚「示威遊行加暴動黃曆」，唉！

我曾用過Matrix電影的blue pill、red pill選擇來比喻現世代虛擬與現實世界的混淆，亦以此暗喻不同體制內的生活方法。在今次香港的動亂中，如留心很多細節，包括如何利用互聯網組織活動（為何不制止？沒有技術？），以至部分香港人，從所謂「經濟人」，如何所謂「醒覺」，基因突變成滿腔怒火的「政治人」，都跟Matrix的一些含意，非常脗合。

香港狀態超現實

近日香港幾乎有點無政府狀態的感覺，但這亂局很有特色，給人一種超現實，甚至類似夢境的感覺，令我想起另一套經典科幻電影《潛行兇間（Inception）》。電影講述一批有能力「潛行夢境」的專業特工，如何以此技術達到某些商業或政治目的。有趣之處是原來夢境是可以有多層的，每一層都非常真實，但層數愈高，愈不穩定，隨時有夢境世界倒塌的危險，人亦可在夢境中真死亡。雖然夢境非常真實，但仍必有破綻，區別夢境和真實的方法是旋轉一個陀螺，如違反物理，停不下來，就是仍在夢中。電影結局，當然故弄玄虛，主角似乎回歸到真實世界，但桌上的陀螺仍在轉動……

幸運地我沒有親身經歷過大型暴動，但新聞和歷史上當然見過無數次遊行、示威、暴動，甚至革命。近代例子包括2010年代初，在突尼斯、埃及、也門等國的所謂Arab Spring，1986年菲律賓的People Power Revolution，和一些非革命性的暴亂，如2010年的希臘反EU反節約運動，和從去年十月在巴黎開始，仍未完結的「黃背心」運動等。

近日我跟多位香港、內地和外國朋友傾談，一位是資深記者，曾目睹和採訪在中東、印度和美國的多次暴亂，另一位是重量級全球投資策略師，非常熟悉中東、俄羅斯、南美和歐洲局勢。另外一些朋友則親身經歷過1992年的LA暴動、六四事件，甚至香港1967年的暴動。

異口同聲，他們覺得最驚訝，最讚嘆，我最感恩，近乎奇蹟的一件事，就是即使這場已超過兩個月的動亂，暴力程度肯定有所升級，受傷者日漸眾多，令人非常擔憂和痛心，但直到現時為止，仍未有人在騷亂中直接死亡。當然已有數宗自殺案，令人惋惜亦需防止再發生，但因暴力而死的，暫時沒有，Hallelujah，阿彌陀佛！希望繼續保持下去！

朋友指出，即使希臘，只因反財政節省而引發的暴動，規模比香港小，但示威者和警察，兩方使用的武力，都遠比香港高，亦有較嚴重傷亡。美國就更不用說，例如洛杉磯那次暴動，即使黑人被白人警察虐打，勾起數百年當奴隸的仇怨（比香港人更有資格不滿吧），四處暴亂，但美國政府絕沒有因有疚意而手軟，不止國民警衛隊，甚至出動海軍陸戰隊來鎮壓，拘捕超過12,000人。當然除了暴動，亦有搶劫事件，是不對，是犯多條法，但他們搞事的原因就是窮。悲慘世界裏的主角Jean Valjean也一樣，他不是為革命，只因為窮，為侄女偷了一條麵包，就被判坐牢19年—他沒有放下8元，他的確是賊，他有後悔，但他更有人性，故事更感人，得到一百多年來，全球讀者和觀眾的歡迎和共鳴！

改朝換代要武力支持

雖然每天發生的事件都非常真實，影響着我們生活，但某程度上這場動亂仍有點「夢境」的虛幻感覺—我亦發現了旋轉不停的陀螺破綻。如果「時代革命」不止是句口號，不是只要求回應五大訴求，不是只要求落實一國兩制，而是一場真正追求改朝換代的革命，那麼反政府者的首要任務，必然是企圖爭取擁有武力的軍隊和警察的支持，站在正義人民的一方。菲律賓成功推翻馬可斯政權，正因為人民成功說服軍隊不開槍，反過來站在人民的一方。

在香港，我極少聽過示威者企圖說服整個警隊，或只個別站在前線、其實年紀跟他們接近的警察，掉轉槍頭，站在他們「正義」的一邊。我曾跟支持示威者的熱心議員討論為何不這樣做，他們的答案，跟在街上聽到的一樣，沒有邏輯，只會侮辱警察的學歷水平低，做警察人工高，去邊度揾，所以必須繼續執勤，繼續打下去。即使這是事實，仍解釋不了為何示威者不嘗試說服警察站在他們那一邊。感覺上，他們的觀點有點似你請了個泰拳教練，他收了錢，所以必須跟你打，不可逃避，不可放棄，但又當然不可太過大力打痛你！

不出解放軍免成口實

所有示威者都知道，警察背後仍有駐港部隊，內地當然有更大支援，其實香港警察是這一層亂局「夢境」的最後防線。確有極少部分，思想最偏激的所謂「焦土派」，他們號稱希望解放軍盡快出營，攬炒搞垮香港經濟，對他們更有利。但試想一下，即使是這樣，所謂時代革命，仍是絕不可能成功的，所以仍只是一個夢境，一個假象。

其實如果中央真的想在短期內平息這場風波，是應該有方法的。我最支持的當然是尋找一個和平的政治解決方案，例如重啟政改，再加倍努力改善民生，但可惜暫時仍未見任何動靜。除此，當然政府也可選擇使用較大武力鎮壓，打破這一層無政府狀態的噩夢。

中央沒有這樣做，仍然保持克制和有耐性，明顯原因是，不想在六四事件30周年，中美進行修昔底德陷阱式鬥爭之際，讓西方有任何機會以過度武力鎮壓為藉口，對中國執行更嚴厲經濟制裁。

倘現中等收入陷阱 美毋須憂慮中國崛起

君不見貿易戰升溫，人民幣兌美元已跌穿7算的警戒線。大摩估計，將繼續跌至7.15至7.3水平，然後如特朗普繼續提升關稅，人民幣必再受壓。我未必認同這預測，但無疑如人民幣逼近港元掛鈎美元的7.8滙率，到時香港政經困境固必然雪上加霜，內地經濟也必定非常困難。港元兌美元的掛鈎政策是保衛香港繁榮穩定非常重要「定海神針」，跟法治不相伯仲。

除此，如我經常所講，從沒有任何發展中國家是靠貶值而發達的。 我亦指出過，中國其實正同時面臨一對雙重陷阱，既有修昔底德陷阱，亦有更切身的中等收入陷阱。如中國長期徘徊在人均8000至9000美元年收入，不能達到約1.35萬美元的發達國家最低標準，總經濟規模則無法追近美國，那麼美國又何需擔心中美墮入修昔底德陷阱呢？如果事情真的這樣發展，是好事還是壞事，就見仁見智，亦當然是個觀點與角度的問題。

風暴不斷驚醒夢中人

無論如何，在香港事情上，中央為了以大局為重，似乎寧願讓動亂再多繼續一會，希望巿民逐漸見到亂的不良後果，意見走向反對示威者，有望風波自動平息。近日逮捕行動亦有所加速，示威者也似乎終於開始呈現疲態，甚至取消某些行動。只希望沒有突發事件，再次令到情况升溫。

假如頂層夢境粉碎，動亂得到平息，但當然所有深層次問題仍未解決，香港只會跌回到下一層的另一個夢境—一國兩制。這層夢境開始時頗真實，大家都以為我們真的可活在一個跟回歸前一樣，甚至更自主的香港，但經過22年來，無數次風暴的衝擊，金融風暴、金融海嘯、SARS、23條、政改、越境執法、今次逃犯修例風波等等，這層夢境已不斷搖晃。這一層夢境假象還能撐多久？2047年有點遙不可及吧！睡着（或裝睡）的人已不停翻動，接近蘇醒，旋轉着的陀螺已搖搖欲墜，如要留在夢境，需要更努力裝睡，或加重安眠藥。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

上 / 下一篇新聞

中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
地建會譴責暴力 違和平示威原意
地建會譴責暴力 違和平示威原意
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
太古基本溢利升四成增派息13%
太古基本溢利升四成增派息13%
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
港股連彈兩日仍超賣
港股連彈兩日仍超賣
電訊盈科純利倒退12%
電訊盈科純利倒退12%
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
中移動半年少賺15% 17年最差
中移動半年少賺15% 17年最差
高鑫半年收入利潤雙升
高鑫半年收入利潤雙升
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
中間價11年來首破7
中間價11年來首破7
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
嚴啓明：反制人臉識別技術
嚴啓明：反制人臉識別技術
張宗永：真正戰場在民意
張宗永：真正戰場在民意
技術取勝：東風短線或上望7元
技術取勝：東風短線或上望7元
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
中移動業績會送激光筆
中移動業績會送激光筆
小米三星研世上最強拍攝手機
小米三星研世上最強拍攝手機
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
與主流處方軟件對接 料業務加快增長
與主流處方軟件對接 料業務加快增長