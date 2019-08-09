譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境

我曾用過Matrix電影的blue pill、red pill選擇來比喻現世代虛擬與現實世界的混淆，亦以此暗喻不同體制內的生活方法。在今次香港的動亂中，如留心很多細節，包括如何利用互聯網組織活動（為何不制止？沒有技術？），以至部分香港人，從所謂「經濟人」，如何所謂「醒覺」，基因突變成滿腔怒火的「政治人」，都跟Matrix的一些含意，非常脗合。

香港狀態超現實

近日香港幾乎有點無政府狀態的感覺，但這亂局很有特色，給人一種超現實，甚至類似夢境的感覺，令我想起另一套經典科幻電影《潛行兇間（Inception）》。電影講述一批有能力「潛行夢境」的專業特工，如何以此技術達到某些商業或政治目的。有趣之處是原來夢境是可以有多層的，每一層都非常真實，但層數愈高，愈不穩定，隨時有夢境世界倒塌的危險，人亦可在夢境中真死亡。雖然夢境非常真實，但仍必有破綻，區別夢境和真實的方法是旋轉一個陀螺，如違反物理，停不下來，就是仍在夢中。電影結局，當然故弄玄虛，主角似乎回歸到真實世界，但桌上的陀螺仍在轉動……

幸運地我沒有親身經歷過大型暴動，但新聞和歷史上當然見過無數次遊行、示威、暴動，甚至革命。近代例子包括2010年代初，在突尼斯、埃及、也門等國的所謂Arab Spring，1986年菲律賓的People Power Revolution，和一些非革命性的暴亂，如2010年的希臘反EU反節約運動，和從去年十月在巴黎開始，仍未完結的「黃背心」運動等。

近日我跟多位香港、內地和外國朋友傾談，一位是資深記者，曾目睹和採訪在中東、印度和美國的多次暴亂，另一位是重量級全球投資策略師，非常熟悉中東、俄羅斯、南美和歐洲局勢。另外一些朋友則親身經歷過1992年的LA暴動、六四事件，甚至香港1967年的暴動。

異口同聲，他們覺得最驚訝，最讚嘆，我最感恩，近乎奇蹟的一件事，就是即使這場已超過兩個月的動亂，暴力程度肯定有所升級，受傷者日漸眾多，令人非常擔憂和痛心，但直到現時為止，仍未有人在騷亂中直接死亡。當然已有數宗自殺案，令人惋惜亦需防止再發生，但因暴力而死的，暫時沒有，Hallelujah，阿彌陀佛！希望繼續保持下去！

朋友指出，即使希臘，只因反財政節省而引發的暴動，規模比香港小，但示威者和警察，兩方使用的武力，都遠比香港高，亦有較嚴重傷亡。美國就更不用說，例如洛杉磯那次暴動，即使黑人被白人警察虐打，勾起數百年當奴隸的仇怨（比香港人更有資格不滿吧），四處暴亂，但美國政府絕沒有因有疚意而手軟，不止國民警衛隊，甚至出動海軍陸戰隊來鎮壓，拘捕超過12,000人。當然除了暴動，亦有搶劫事件，是不對，是犯多條法，但他們搞事的原因就是窮。悲慘世界裏的主角Jean Valjean也一樣，他不是為革命，只因為窮，為侄女偷了一條麵包，就被判坐牢19年—他沒有放下8元，他的確是賊，他有後悔，但他更有人性，故事更感人，得到一百多年來，全球讀者和觀眾的歡迎和共鳴！

改朝換代要武力支持

雖然每天發生的事件都非常真實，影響着我們生活，但某程度上這場動亂仍有點「夢境」的虛幻感覺—我亦發現了旋轉不停的陀螺破綻。如果「時代革命」不止是句口號，不是只要求回應五大訴求，不是只要求落實一國兩制，而是一場真正追求改朝換代的革命，那麼反政府者的首要任務，必然是企圖爭取擁有武力的軍隊和警察的支持，站在正義人民的一方。菲律賓成功推翻馬可斯政權，正因為人民成功說服軍隊不開槍，反過來站在人民的一方。

在香港，我極少聽過示威者企圖說服整個警隊，或只個別站在前線、其實年紀跟他們接近的警察，掉轉槍頭，站在他們「正義」的一邊。我曾跟支持示威者的熱心議員討論為何不這樣做，他們的答案，跟在街上聽到的一樣，沒有邏輯，只會侮辱警察的學歷水平低，做警察人工高，去邊度揾，所以必須繼續執勤，繼續打下去。即使這是事實，仍解釋不了為何示威者不嘗試說服警察站在他們那一邊。感覺上，他們的觀點有點似你請了個泰拳教練，他收了錢，所以必須跟你打，不可逃避，不可放棄，但又當然不可太過大力打痛你！

不出解放軍免成口實

所有示威者都知道，警察背後仍有駐港部隊，內地當然有更大支援，其實香港警察是這一層亂局「夢境」的最後防線。確有極少部分，思想最偏激的所謂「焦土派」，他們號稱希望解放軍盡快出營，攬炒搞垮香港經濟，對他們更有利。但試想一下，即使是這樣，所謂時代革命，仍是絕不可能成功的，所以仍只是一個夢境，一個假象。

其實如果中央真的想在短期內平息這場風波，是應該有方法的。我最支持的當然是尋找一個和平的政治解決方案，例如重啟政改，再加倍努力改善民生，但可惜暫時仍未見任何動靜。除此，當然政府也可選擇使用較大武力鎮壓，打破這一層無政府狀態的噩夢。

中央沒有這樣做，仍然保持克制和有耐性，明顯原因是，不想在六四事件30周年，中美進行修昔底德陷阱式鬥爭之際，讓西方有任何機會以過度武力鎮壓為藉口，對中國執行更嚴厲經濟制裁。

倘現中等收入陷阱 美毋須憂慮中國崛起

君不見貿易戰升溫，人民幣兌美元已跌穿7算的警戒線。大摩估計，將繼續跌至7.15至7.3水平，然後如特朗普繼續提升關稅，人民幣必再受壓。我未必認同這預測，但無疑如人民幣逼近港元掛鈎美元的7.8滙率，到時香港政經困境固必然雪上加霜，內地經濟也必定非常困難。港元兌美元的掛鈎政策是保衛香港繁榮穩定非常重要「定海神針」，跟法治不相伯仲。

除此，如我經常所講，從沒有任何發展中國家是靠貶值而發達的。 我亦指出過，中國其實正同時面臨一對雙重陷阱，既有修昔底德陷阱，亦有更切身的中等收入陷阱。如中國長期徘徊在人均8000至9000美元年收入，不能達到約1.35萬美元的發達國家最低標準，總經濟規模則無法追近美國，那麼美國又何需擔心中美墮入修昔底德陷阱呢？如果事情真的這樣發展，是好事還是壞事，就見仁見智，亦當然是個觀點與角度的問題。

風暴不斷驚醒夢中人

無論如何，在香港事情上，中央為了以大局為重，似乎寧願讓動亂再多繼續一會，希望巿民逐漸見到亂的不良後果，意見走向反對示威者，有望風波自動平息。近日逮捕行動亦有所加速，示威者也似乎終於開始呈現疲態，甚至取消某些行動。只希望沒有突發事件，再次令到情况升溫。

假如頂層夢境粉碎，動亂得到平息，但當然所有深層次問題仍未解決，香港只會跌回到下一層的另一個夢境—一國兩制。這層夢境開始時頗真實，大家都以為我們真的可活在一個跟回歸前一樣，甚至更自主的香港，但經過22年來，無數次風暴的衝擊，金融風暴、金融海嘯、SARS、23條、政改、越境執法、今次逃犯修例風波等等，這層夢境已不斷搖晃。這一層夢境假象還能撐多久？2047年有點遙不可及吧！睡着（或裝睡）的人已不停翻動，接近蘇醒，旋轉着的陀螺已搖搖欲墜，如要留在夢境，需要更努力裝睡，或加重安眠藥。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]