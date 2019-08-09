周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」

有人分析，以上事件可能指的是金管局與人民銀行於2009年1月20日訂立貨幣互換協議，4000億元人民幣貨幣互換協議，最近一次2017年續簽的協議為例，規模是4000億元人民幣，為期3年。然而，人民銀行其實亦與約30間央行或貨幣當局簽訂協議，包括英國、澳洲、加拿大、日本、新加坡及歐洲央行等。

倘丟失九成外儲 港元早已崩潰

事實上，這當然是不可能的事，皆因現時金管局的外匯儲備資產為4456億美元，假如其中4000億美元丟失了，港元早已崩潰，市場價格是永遠不會錯的。

另一個事實是，網上的確有不少真知灼見的分析，可是，一旦涉及經濟事務，往往荒腔走板，畢竟，懂得經濟的人並不多，就算是所謂的專家，十居其九水平都低得可笑。

不過話說回來，偷掉4000億美元儲備，雖不可能，但如只是用掉4000億港元，卻並非不可能的事。畢竟，香港的外匯儲備這麼多，就算是少掉了一兩成，就是足夠捍衛港元有餘。

前兩天，正是有人問起我這件事，我輕描淡寫地說：「外匯基金的運用及投資管理需向財政司長負責，只要買一些由中國政府實際控制的資產，利息依期發放，帳目上完全是明智的投資，沒有任何壞帳的可能性，這卻是完全可以做到的。」

[周顯 投資二三事]