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劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳

【明報專訊】港股進一步回穩，反彈的範圍擴大。恒指微微高開後抽高，最多升320點、高見26,317點掉頭，回落至26,061點回穩，收報26,120點，升123點或0.48%；國指亦升0.48%。大市成交759億元，低於60天平均半成，已回到6月、7月低迷水平。

不過，大市升勢全面，據《明報》港股數據庫，升跌比率85比15，升逾3%佔上升股份近一成半；陽燭對陰燭為72比28，大市大部分上升，儘管動力不算強。本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，當中有七成升約1%以上，跑贏恒指國指。汽車相關升近3%表現最強，其次原材料、工業製品升逾2%。

吉利回落至11元以下 小注撈底

車股東風集團（0489）、北汽（1958）升逾半成，表現最強；藍籌吉利（0175）亦升近4%。市傳東風研究手持標緻母公司PSA的股權，包括出售，刺激股價急升；不過，今年來，該股積弱，大部分時間跑輸同業，要慎防出售股權的消息消化後打回原形。合資品牌車股北汽、廣汽（2238）5月、6月跌至去年第四季或今年初低位有支持，反彈後再回試低位；自主品牌車股吉利、長汽（2333）今年來領先，調整期間表現亦相對堅挺，但到最近的1個月也失陷，向年初推進。

合資品牌車股5月、6月率先考驗低位支持有承接，後來的吉利或長汽，亦有機會可以於低位喘定。吉利年初低位約10元成關鍵支持，上望50天線約12.4元有阻力，入市可候回落至11元以下小注撈底，以提高值博率。

至於工業股，中船防務（0317）公布重組方案，A股停牌，H股急升逾一成；信義玻璃（0868）、建滔積層板（1888）則從52周低位繼續有明顯反彈。行業中以工程機械的基本面較佳，中美關係持續緊張，內地經濟下行壓力大，穩增長政策支持，以及更嚴格的環保要求，將繼續推動機械需求。

中聯重科（1157）早前已預告上半年純利按年增長超過1.7倍，刺激股價升上今年高位5.8元。不過，據匯豐研究報告，5月、6月起重機的新訂單量開始減少，而汽車起重機亦出現閒置情况，行業需要有減弱迹象，並引起市場憂慮，中聯重科的股價亦由高位回落。然而，該股經過調整後，估值逐見吸引，加上中期業績來臨，料可重新獲得關注。

中聯重科待重上50天線追入

中聯重科日前跌至4.5元附近初見支持，惟反彈未能收復50天線約5元，走勢偏淡，短線有機會在4.5至5元築底，可以候低位吸納，或待重上50天線追入，低收4.2元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中聯重科 吉利 汽車 港股

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