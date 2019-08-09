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張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場

【明報專訊】恒指昨升123點，收報26,120點，成交金額759億元。人民幣開市中間價昨日跌穿7算，報7.0039，為2008年以來首次。話雖如此，中間價較預計的7.0205為強，在岸及離岸價昨日均略為反彈，加上美股深度下跌後回升，港股亦成功漲逾百點，只是高位阻力頗大。現在是一個反彈窗口，一方面是淡倉平倉，而投資者消化了一連串利淡消息，也開始重新部署。但從債息來看，市場認為經濟衰退的概率進一步走高，後市在寬鬆政策和盈利轉差中反覆，高追要小心，有好消息、成交金額大增時便要離場。

全球多國相繼減息，債息自由落體式下跌，美國10年期債息曾跌至1.65厘水平。特朗普一手造成當前混亂局面，成功抵消了聯儲局減息的效果，若9月真的落實加徵關稅，相信未來減息空間會較相像中更大。事實上，企業的業務規劃在數月前甚至年初已制定，包括大量電子消費產品的3000億美元中國貨品加徵10%關稅，卻只在幾星期前才突然通知，究竟是以貨品抵達美國為準，還是以離開中國為準？若是前者，美國企業隨時要自行負擔所有關稅，若是後者，則開始是下感恩節和聖誕節的訂單，影響更大。

特朗普製造混亂 抵消減息好處

近期債息大幅下跌，30年國債收益率一度跌至2.1216厘，與財政部1977年開始定期發行國債以來的最低水平僅一步之遙。市場更出現一個罕見的情况，就是30年期國債收益率跌穿聯邦基金利率（即聯儲局的指標利率）。過去在金融海嘯前、科網泡沫爆破前、上世紀90年代的存貸危機前，都曾出現過這個現象，結果聯儲局沒多久便要大幅減息，股市亦跟隨大跌。

危機前30年債息多跌穿聯邦利率

債券年期愈長，對利率變化的敏感度愈高，故20年或以上的債券風險相當高。以相關交易所掛牌基金TLT為例，由2016年高位的143.6美元，到2018年底低見112美元，跌幅高達22%。其後由112美元，到昨日已升至140美元水平，升幅高達25%。當市場資金都敢於全面湧向較高風險的長年期國債，說明投資者已別無選擇，全都看淡經濟而押注超長期國債。唯一例外的是1998年，亞洲金融風暴、LTCM倒閉等前所未有的事件，最終僅有短暫影響，之後債息和股市齊齊大漲。今次是走哪一條路，很視乎特朗普的決定。但短期來說，金價和債券都頗為超買，相信會出現調整，伴隨的是全球股市出現反彈。但黃金和債券值博率毋疑較股票為高。

港股反彈，弱勢股表現出色，汽車、內房、港資股都表現理想，率先回升的友邦（1299）則衝高後回落。大市反彈窗口估計仍有數天或更長，但弱勢股反彈幅度較大，卻不是一個好的現象。另一個問題是反彈卻見成交額減少，昨日是近5個交易日最少。投資者部署更傾向大跌時小注收集，反彈便立即獲利，大家都不大看好港股能扭轉跌勢。但要留意，反彈最怕的就是大家都敢於入市，成交放大。現市况大家都沒有信心，反而更加安全，這也是筆者認為有這個反彈窗口的原因。當有好消息，例如特朗普宣布又暫緩徵收新關稅時，才是危險的入市時間。

[張兆聰 還看今朝]

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