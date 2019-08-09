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盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱

【明報專訊】上周四（1日）市場趁美國聯儲局減息消息出貨，恒指跌穿了頭肩頂頸線，理論上後市或會調整近1000點，即是大約26,900點。不過在美國總統特朗普宣布向3000億美元中國產品加徵10%關稅及人民幣匯價跌穿7算的情况下，成了大市跌勢加劇的催化劑，最終26,000點也失守。相隔一日，美國更把中國列入貨幣操控國名單。

在多個壞消息於短時間出爐下，令全球股市劇裂震盪，美股當晚亦曾最多急挫近900點。雖然恒指已連跌多日，但仍然未能倖免，恐慌情緒亦被推至高點。恒指裂口低開近600點，但由於9日相對強弱指標已跌至接近10的水平，屬於極度超賣，加上恒指已回落至重要支持，在即市中出現強勁反彈，並且差不多完全回補裂口，走勢上有見底反彈的味道，而且當日的低位25,397點成為了短期重要支持。

連日急跌 短期應有反彈

然而，這天早上筆者在開市亦提示可博反彈，原因是下跌股份比例連續兩日超過八成，屬於極端情况。歷史數據顯示，在低開後高收的機會甚高，而且多會回補大部分裂口，意味着成了炒即市的目標。於開市後，期指逐步轉強，唯一的最大的風險是開市初期波幅已相當之大，因而擔心會消耗了全日的不少波幅。 技術上恒指上周下破了大型對稱三角形的底部，表示走勢已經轉弱。不過在連日急跌下，短期應該有技術反彈，阻力位於26,900點。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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