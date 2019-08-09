Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年8月9日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
地建會譴責暴力 違和平示威原意
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
太古基本溢利升四成增派息13%
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
港股連彈兩日仍超賣
電訊盈科純利倒退12%
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
中移動半年少賺15% 17年最差
高鑫半年收入利潤雙升
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
中間價11年來首破7
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
嚴啓明：反制人臉識別技術
張宗永：真正戰場在民意
技術取勝：東風短線或上望7元
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
中移動業績會送激光筆
小米三星研世上最強拍攝手機
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
與主流處方軟件對接 料業務加快增長
下一篇
上一篇
技術取勝：東風短線或上望7元
prev
next
【明報專訊】中建材6.6元已見阻力（圖）
海底撈重上32元關鍵（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
地建會譴責暴力 違和平示威原意
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
太古基本溢利升四成增派息13%
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
港股連彈兩日仍超賣
電訊盈科純利倒退12%
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
中移動半年少賺15% 17年最差
高鑫半年收入利潤雙升
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
中間價11年來首破7
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
嚴啓明：反制人臉識別技術
張宗永：真正戰場在民意
技術取勝：東風短線或上望7元
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
中移動業績會送激光筆
小米三星研世上最強拍攝手機
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
與主流處方軟件對接 料業務加快增長
中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
地建會譴責暴力 違和平示威原意
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
太古基本溢利升四成增派息13%
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
港股連彈兩日仍超賣
電訊盈科純利倒退12%
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
中移動半年少賺15% 17年最差
高鑫半年收入利潤雙升
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
中間價11年來首破7
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
嚴啓明：反制人臉識別技術
張宗永：真正戰場在民意
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
中移動業績會送激光筆
小米三星研世上最強拍攝手機
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
與主流處方軟件對接 料業務加快增長
prev
next