張宗永：真正戰場在民意

我在想：怎樣令北京答應我們的要求呢？關鍵是要對方感到付出少收穫大，所以我們要繼續做這齣戲，堅持錯在特區政府，讓北京繼續擁有護城河。

習近平考慮全局 着緊中港民心

大家也要明白，習主席的日理萬機，要考慮的不單只是香港的形勢，中美關係、台灣選舉……甚至是國內潛在對手的部署，通通都是考慮之列。他着緊的是民心，是香港市民的民心，是大陸13億人的民心。

我上周在新加坡，當地人知道我是港客，主動提出看到新聞報道後很擔心香港的「暴亂」，他們大部分（包括的士司機）都支持政府，這亦不多不少反映當地民風。我只好不厭其煩的向他們解釋，這個運動有千萬個視頻和照片，暴力頂多是其中的20%，餘下的80%是關於香港人和平但堅決反對政府的；但是大家都看不到這些場面呢？

動用宣傳機器 抗民主輸入

中央動用國家宣傳機器在大陸策動反示威的民意，縱使這些不一定代表香港的民意。北京最害怕的不是香港民心背向，因為香港人根本傷害不了共產黨對大陸的管治，但是如果13億人開始被香港的民主運動感動，這才是致命的。

這是為什麼我不贊同在示威中有美國或英國旗，我也不願意看到暴力衝突為對手提供黑材料。我亦不認同用「光復香港，時代革命」作為運動口號，因為這令人聯想到港獨，而目前的環境，港獨是沒有市場的。反之，我們渴望維護的「兩制」，而大陸的民意是有影響力的。

北京控制局面後 仍不斷向港派糖

如果說年輕人用血肉之軀上街，是為香港人爭取說話或不說話的自由，我們這些「和理非」是在坐民主的順風車，那麼換個角度看，香港走得那麼前，難道不是為中國13億人爭取一個更民主更文明的社會嗎？要令祖國同胞明白這點，我們才能爭取到他們的支持。要用700萬人的力量去影響13億人的想法，並不容易，但我們都要盡一分力，要老是去奉迎他們的想法，告訴他們中國境內有一文明社會的好處。

恒指在這8個月損失了近2000點，但我覺得主因是貿易冷戰，觀之過往經驗（例如六四事件），北京感到控制局面之後，經濟糖果還是會不斷輸港的。

[張宗永 翼之聯想]