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嚴啓明：反制人臉識別技術

【明報專訊】在警察國家，大量應用「人臉識別技術」，只要暴露在鬧市、戶外或任何監控鏡頭之下，便難以逃避監控。不過，「你有張良計，我有過牆梯」，世界各地也創造出不少反制措施，令這種識別人臉技術難以實施。

◆美國．3D打印眼鏡變身

不少人臉識別系統建基於Face++人臉檢測、分析和辨識軟件，只要自行3D打印並戴上由美國卡內基美隆大學和北卡羅萊納大學研究人員合作開發的「反臉部辨識眼鏡」，就能成功騙過監控鏡頭的Face++臉部辨識系統，使鏡頭前的人誤判為另外一人，甚至連性別也測不準確。（圖左）的男子在佩戴特殊眼鏡後被辨認成右圖的女演員。

◆德國．多人臉迷彩圍巾

德國HyperFace設計的圖案（圖），穿在身上會使人臉識別系統看到1200張人臉，讓系統當機。除圍巾外，尚有每件售30美元（約235港元）的人臉T恤，很容易便避過監控系統。

◆中國．紅外線鴨嘴帽

反人臉識別帽子的構造非常簡單，僅在帽子邊緣加設朝住臉部照射紅外線的裝置（圖）；當系統識別人臉時，會受到紅外線的干擾。有心人士甚至可以騙過人臉識別系統，冒充他人身分。這些裝置更可藏於假髮內，令監控者難以察覺。

◆俄羅斯．防監控化妝術

Yandex是俄國第一大搜索引擎，擁有超過60%市場。它的技術總監發明了「反面部識別算法」，提供一種特殊化妝，在面部加些線條（圖）便可欺騙智能相機。為免不法之徒取得技術，他不會公開箇中原理及算法。不過，要做「大花臉」才能避開鏡頭，這豈非肉眼可見的另類標籤，讓人一看便能找到？

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全球財智幕僚香港董事及分組主席

[嚴啟明 時時度好橋]

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