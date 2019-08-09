活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%

暫緩Uber價格戰 料今年虧損收窄

此外，由「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡作為主要股東的包裝食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz），自2月以來首次公布業績。受商譽減值等影響，卡夫亨氏今年上半年的利潤減少51%。截至6月29日為止的6個月，歸屬於股東的利潤由去年同期的17.6億美元或每股1.43美元，降至8.54億美元或每股70美仙。由於一些採購行為的失誤而要進行內部調查，卡夫亨氏重新修訂了接近3年的財務報告。卡夫亨氏早段股價跌逾15%見新低。

卡夫亨氏利潤減51% 早段股價新低

今年頭6個月，卡夫亨氏扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤（EBITDA）在美國市場下滑15％。卡夫亨氏今年初傳出一系列壞消息。2月時，美國證交會（SEC）向其調查的消息，加上商譽減值及利潤轉弱等問題，令外界關注到其專注於降低成本的管理戰略是否存在問題。5月時，卡夫亨氏又透露收到與其採購行為相關的傳票，促使卡夫亨氏推遲公布業績和財務報告。

（綜合報道）

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